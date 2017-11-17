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    В Полтаве школьницы сняли драку сверстниц на видео

    (обновлено: )56
    Девочки-подростки из нескольких полтавских школ устроили драку, из-за чего родители одной из них написали заявление в полицию.
    Драка школьниц в Полтаве
    Пользователь Vimeo Kirilolov

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В Полтаве произошла драка между ученицами местных школ, одна из присутствующих девочек сняла потасовку на видео.

    Драка в Каховке Херсонской области
    Дмитрий Шкин/Facebook
    Разборки под Херсоном. Жестокие "бои без правил" школьниц попали на видео

    Конфликт между школьницами произошел 12 ноября, позднее родители одной из пострадавших девочек написали заявление в полиции.

    Оказалось, что драка произошла между восьмиклассницами из нескольких городских школ, пострадавшая из школы №38. Девочки начали избивать друг друга во время возникшей перепалки.

    На видео, которое опубликовал свидетель драки, девочки избивают свою сверстницу ногами и матюкаются.

    Полиции пока не удалось установить причины конфликта: "Потерпевшая ученица получила закрытую черепно-мозговую травму, травму ребер и перелом костей носа. Все девушки — ученицы 8-х классов разных школ. В частности, пострадала — ученица СШ №38, были также на месте драки ученицы 5-й и 25-й школ ", — рассказали "Сайту города Полтава" в отделе полиции.

    Ранее полиция возбудила уголовное производство в связи с дракой двух школьниц в Каховке Херсонской области. Там в окружении подростков 14-летняя девочка избила 13-летнюю.

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