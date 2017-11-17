В Полтаве школьницы сняли драку сверстниц на видео

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В Полтаве произошла драка между ученицами местных школ, одна из присутствующих девочек сняла потасовку на видео.

Конфликт между школьницами произошел 12 ноября, позднее родители одной из пострадавших девочек написали заявление в полиции.

Оказалось, что драка произошла между восьмиклассницами из нескольких городских школ, пострадавшая из школы №38. Девочки начали избивать друг друга во время возникшей перепалки.

На видео, которое опубликовал свидетель драки, девочки избивают свою сверстницу ногами и матюкаются.

Полиции пока не удалось установить причины конфликта: "Потерпевшая ученица получила закрытую черепно-мозговую травму, травму ребер и перелом костей носа. Все девушки — ученицы 8-х классов разных школ. В частности, пострадала — ученица СШ №38, были также на месте драки ученицы 5-й и 25-й школ ", — рассказали "Сайту города Полтава" в отделе полиции.

Ранее полиция возбудила уголовное производство в связи с дракой двух школьниц в Каховке Херсонской области. Там в окружении подростков 14-летняя девочка избила 13-летнюю.