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    Киев

    Драка на свадьбе в Киеве: гость убил брата жениха

    (обновлено: )48603
    В столице произошло ЧП во время празднования бракосочетания. Получивший травму брат жениха умер на следующий день после гуляний.
    Свадебные кольца на автомобиле
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве во время празднования свадьбы произошло убийство по неосторожности, сообщает столичное Управление Национальной полиции.

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    16 ноября полицию на место происшествия вызвали гости, которые обнаружили умершим брата жениха. Причиной его смерти стал удар тупым предметом.

    Оказалось, что в день свадьба произошел конфликт одного из гостей и брата жениха. 32-летний киевлянин ударил кулаком пострадавшего, после чего тот упал на асфальт. Однако после конфликта мужчины принесли друг другу извинения и продолжили отмечать бракосочетание.

    Только на следующее утро родственники потерпевшего обнаружили его мертвым в собственной постели.

    В начале ноябре в Киеве полицейские задержали мужчину, который заявил о "минировании" здания ресторана, где проходила свадьба его друзей. Были эвакуированы 400 человек.

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