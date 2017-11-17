Драка на свадьбе в Киеве: гость убил брата жениха

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве во время празднования свадьбы произошло убийство по неосторожности, сообщает столичное Управление Национальной полиции.

16 ноября полицию на место происшествия вызвали гости, которые обнаружили умершим брата жениха. Причиной его смерти стал удар тупым предметом.

Оказалось, что в день свадьба произошел конфликт одного из гостей и брата жениха. 32-летний киевлянин ударил кулаком пострадавшего, после чего тот упал на асфальт. Однако после конфликта мужчины принесли друг другу извинения и продолжили отмечать бракосочетание.

Только на следующее утро родственники потерпевшего обнаружили его мертвым в собственной постели.

В начале ноябре в Киеве полицейские задержали мужчину, который заявил о "минировании" здания ресторана, где проходила свадьба его друзей. Были эвакуированы 400 человек.