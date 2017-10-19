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    На свадьбе в Винницкой области отравились 30 человек

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    В течение двух последних дней в Крыжопольскую районную больницу были госпитализированы 30 человек с диагнозом "пищевая токсикоинфекция". Пострадавшие употребляли пищу на свадьбе в местной столовой.
    Врачи в одной из больниц. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. В Винницкой области в результате отравления на свадьбе госпитализированы 30 человек, сообщили в отделе коммуникации региональной полиции.

    Громкие массовые отравления 2017 года. Инфографика
    РИА Новости
    Громкие массовые отравления 2017 года

    Как уточняется, в течение двух последних дней в Крыжопольскую районную больницу были госпитализированы 30 человек с диагнозом "пищевая токсикоинфекция".

    Пострадавшие — жители села Горячковка Крыжопольского района, которые употребляли пищу на свадьбе в местной столовой.

    Следственный отдел полиции открыл уголовное производство по признакам части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Такое правонарушение наказывается штрафом в размере до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

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    Как сообщалось ранее, во Львове 12 человек отравились после посещения одного из местных ресторанов.

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