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    Почти 170 человек отравились на свадьбе в Узбекистане

    (обновлено: )108
    Все пострадавшие находились на свадьбе и ели тухум барак (вареники с яичной начинкой). Обратившимся был поставлен диагноз "пищевое отравление".
    Больница. Архивное фото
    МОЗ Украины

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Почти 170 человек получили пищевое отравление во время свадебного ужина в Ромитанском районе Бухарской области Узбекистана, 94 человека находятся в больнице, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

    Громкие массовые отравления 2017 года. Инфографика
    РИА Новости
    Громкие массовые отравления 2017 года

    "В Ромитанском районе Бухарской области зафиксирован случай массового пищевого отравления. В инфекционное отделение местного медцентра обратилось 166 человек. На данный момент в больнице остаются 94 человека, остальные отправлены домой", — уточнили в пресс-службе.

    По данным минздрава, все пострадавшие вечером 25 сентября находились на свадьбе и ели тухум барак (вареники с яичной начинкой). Обратившимся был поставлен диагноз "пищевое отравление".

    "Состояние пациентов удовлетворительное, тяжелых больных нет, всем им оказывается квалифицированная медицинская помощь", — добавили в минздраве.

    Напомним, львовские медики зафиксировали 54 человека, отравившихся копченой рыбой, которую они приобрели на рынке во Львове. Ранее сообщалось, что количество людей, которые отравились копченой рыбой во Львовевозросло до 40 человек.

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