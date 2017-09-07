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    Массовое отравление школьников произошло в Ровенской области

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    Специалисты обследовали пищеблок учреждения и установили ряд нарушений санитарного законодательства и законодательства о безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов.
    Больница. Архивное фото
    МОЗ Украины

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. В Ровенской области отравились 16 школьников, 14 из них были госпитализированы, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

    "Из-за вспышки заболевания острой кишечной инфекцией пострадало 16 учеников первых классов учебно-воспитательного комплекса "общеобразовательной школа I ст. — гимназия" с. Заречное, что на Ровенщине", — говорится в сообщении.

    Приготовление еды. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Опасная еда: отравления и смерти будут продолжаться

    В больницу с диагнозом "Пищевое отравление" были госпитализированы 14 учеников, двое детей от госпитализации отказались и лечатся амбулаторно.

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    "Специалисты Госпродпотребслужбы обследовали пищеблок учреждения и установили ряд нарушений санитарного законодательства и законодательства о безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов, которые, вероятно, обусловили возникновение вспышки", — отмечается в сообщении.

    Так, в пищеблоке не было достаточного количества холодильного и морозильного оборудования, отсутствуют термометры для контроля температуры, не соблюдается "товарное соседство" при хранении пищевых продуктов, которые быстро портятся, нарушаются требования обработки яиц.

    Кроме того, моечные ванны в мясном цехе не подключены к канализационной сети, а часть инвентаря требует замены и обновления маркировки, в заведении недостаточно стеллажей для хранения посуды и отсутствуют контейнеры для хранения овощей, с нарушением ведется журнал бракеража готовой продукции, недостаточное количество инвентаря для уборки.

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    Функционирование пищеблока временно приостановлено до устранения всех выявленных недостатков.

    Ранее сообщалось, что свадьба в Волынской области закончилась массовым отравлением

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