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    Массовое отравление произошло на детском фестивале в Бурятии

    (обновлено: )3410
    Местные медики сообщают, что с симптомами отравления на госпитализацию направлены 77 человек, из них 66 детей и 11 взрослых. Состояние пациентов стабильное, угрозы для жизни нет.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Количество отравившихся в Кабанском районе Бурятии (РФ) на фестивале Baikal Dance Camp выросло до 77 человек, из них 66 — дети, сообщает республиканский Минздрав.

    Приготовление еды. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Опасная еда: отравления и смерти будут продолжаться

    Ранее сообщалось, что в лагере в среду отравились 26 детей и двое взрослых. После этого прокуратура Бурятии начала проверку. Ведомство совместно с полицией проверяет, соблюдались ли в лагере санитарно-эпидемиологического нормы.

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    "По состоянию на 8.00 3 августа 2017 года с симптомами отравления на госпитализацию направлены 77 человек, из них 66 детей и 11 взрослых… Отказались от госпитализации четверо детей и один взрослый. Состояние пациентов стабильное, угрозы для жизни нет", — говорится в сообщении.

    По информации прокуратуры республики, фестиваль проходит с 28 июля по 5 августа и в нем принимают участие около 300 детей от 12 до 17 лет.

    Ранее сообщалось, что в Бердянске (Запорожской области) в одном из детских лагерей после отравления скончалась 7-летняя девочка

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