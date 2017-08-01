В Киеве из-за угрозы массовых отравлений отменили продуктовые ярмарки

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. В Киеве из-за жары приостановили проведение продовольственных ярмарок, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

По прогнозу синоптиков, в столице Украины с 1 по 6 августа ожидается повышение температуры воздуха до плюс 34 градусов. Власти в связи с этим опасаются вспышек кишечных инфекций и отравлений населения.

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"В связи с повышением температуры воздуха и с целью недопущения вспышек острых кишечных инфекций, пищевых отравлений среди потребителей, в столице принято решение прекратить проведение ярмарок с 1 по 6 августа", — говорится в сообщении.

Спутник Выжить в жару. Инфографика

Ранее сообщалось, что жарко на текущей неделе будет по всей территории Украины, в некоторых областях температура поднимется до плюс 37.