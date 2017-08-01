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    В Киеве из-за угрозы массовых отравлений отменили продуктовые ярмарки

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    В столице Украины с 1 по 6 августа ожидается повышение температуры воздуха до плюс 34 градусов. Городские власти в связи с этим опасаются вспышек кишечных инфекций и отравлений.
    Жара в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. В Киеве из-за жары приостановили проведение продовольственных ярмарок, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации. 

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    По прогнозу синоптиков, в столице Украины с 1 по 6 августа ожидается повышение температуры воздуха до плюс 34 градусов. Власти в связи с этим опасаются вспышек кишечных инфекций и отравлений населения.  

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    "В связи с повышением температуры воздуха и с целью недопущения вспышек острых кишечных инфекций, пищевых отравлений среди потребителей, в столице принято решение прекратить проведение ярмарок с 1 по 6 августа", — говорится в сообщении.

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    Ранее сообщалось, что жарко на текущей неделе будет по всей территории Украины, в некоторых областях температура поднимется до плюс 37

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