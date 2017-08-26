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    Россия

    В Сургуте будут судить украинца из-за массового отравления наркотиками

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    В результате употребления одной из партий данного наркотического средства в медицинские учреждения поступило семеро жителей города Сургута с диагнозом "токсическое воздействие неустановленным психоактивным веществом".
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    Украинское фото

    КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Городской суд Сургута (Россия) рассмотрит уголовное дело в отношении гражданина Украины, который обвиняется в торговле наркотиками, после употребления которых были госпитализированы семь человек, сообщает прокуратура Югры.

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    По информации следствия, в начале года молодой человек приехал в Сургут, получил от неустановленного подельника синтетические наркотики, часть которых спрятал по специальным тайникам. Местонахождение "закладок" он сообщил по телефону другим продавцам, которые в дальнейшем реализовывали наркотики потенциальным покупателям.

    "В результате употребления одной из партий данного наркотического средства 11 марта 2017 года в медицинские учреждения поступило семеро жителей города Сургута с диагнозом "токсическое воздействие неустановленным психоактивным веществом", — говорится в сообщении прокуратуры.

    Уточняется, что обвиняемый был задержан через три недели после случившегося. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него более 500 граммов наркотиков. Уголовное дело было возбуждено по статье "покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере".

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    "Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — отмечает надзорное ведомство, добавляя, что в отношении его соучастников материалы дела выделены в отдельное производство.

    Ранее сообщалось, что в ОАЭ задержаны пятеро украинцев за перевозку наркотиков. 

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