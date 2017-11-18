Массовая драка со стрельбой произошла в центре Москвы

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц возбудили после перестрелки на территории комплекса "Москва-Сити", сообщила старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

Ранее источник в правоохранительных органах РИА Новости сообщил, что шесть человек пострадали в результате драки со стрельбой возле комплекса "Москва-сити", полицейские разыскивают участников инцидента, скрывающихся на автомобиле Maybach, Toyota и Lexus. Конфликт начался в результате перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око".

"Возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", — сказала она.

Представитель московской полиции также добавила, что по предварительным данным, "вечером 17 ноября 2017 года на территории комплекса "Москва-Сити" между неустановленными посетителям центра и сотрудниками частного охранного предприятия и вольнонаемными работниками вневедомственной охраны произошел конфликт, в результате потасовки шесть охранников получили огнестрельные ранения различной степени тяжести".

Читайте также — Эксперт: криминал расцвел, в полиции некому раскрывать преступления

Также она добавила, что нападавшие скрылись с места преступления. Пострадавшие были незамедлительно доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавила Иванова.

Накануне сообщалось, что жених из Чечни стрелял из движущегося автомобиля на собственной свадьбе в Австрии, инцидент произошел посреди автострады на пути из Вены в сторону Корнойбурга.