Рудяков: Антона Геращенко готовят к новой роли

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В среду народный депутат Украины Антон Геращенко заявил, что больше не работает на должности советника главы Министерства внутренних дел.

Свое заявление Геращенко сделал во время заседания антикоррупционного комитета Верховной Рады. Таким образом нардеп отреагировал на замечание депутата от "Блока Петра Порошенко" Сергея Лещенко, который заявил, что комментарии Антона Геращенко о деятельности Национального антикоррупционного бюро можно трактовать как "проявление конфликта интересов".

Читайте также: Как Геращенко ушел, но остался. Обсуждение в соцсетях

Политический эксперт Павел Рудяков расценивает уход Геращенко как сугубо стратегический момент.

"Внутри "Народного фронта" пошел процесс, который условно можно назвать новой консолидацией, переформатированием сил и ресурсов для участия в избирательной кампании. Поскольку глава МВД Арсен Аваков является одним их ведущих игроков этой политической силы, не исключаю, что вокруг него могут появиться какие-то новые люди. Тем более, что на уровне каких-то объективных вещей Антон Геращенко не очень справлялся со своей ролью. У него были и сильные ходы, но бывало и немало совсем уж откровенно пошлых, пропагандистских вещей. Например, постоянные истории с "рукой Кремля", которую Геращенко видел буквально в каждом громком преступлении", — отметил Рудяков.

По его словам, не исключено, что Антон Геращенко попробует себя в новом качестве.

"Нужно будет посмотреть, где сейчас выплывет Геращенко. Я все же думаю, что это — не конец его карьеры. Возможно, из ранга советника его переведут на какие-то технологические вещи, например, на подготовку к будущим избирательным кампаниям. Мне кажется, что это больше тактический ход", — резюмировал политолог.