Страны ЕС подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере

Владимир Матвеев

Министры иностранных дел и обороны 23 из 28 стран Евросоюза подписали в Брюсселе документ о расширении постоянного сотрудничества в военной и оборонной сферах, нацеленный на его укрепление внутри евроблока после Brexit, а также на противодействие действиям со стороны РФ.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета Евросоюза. Для того, чтобы соглашение стало частью европейского законодателя, в декабре его должны одобрить лидеры блока, сообщает Голос Америки.

Соглашение не подписали Дания, Ирландия, Мальта, Португалия и Великобритании, которая намерена покинуть ЕС в марте 2019 года. Как передает Радио Свобода эти страны могут присоединиться к соглашению позже. После подписания документ направили верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерике Могерини и Совету ЕС.

Страны-члены Евросоюза, за исключением Дании, Ирландии, Мальты, Португалии и Великобритании, договорились регулярно увеличивать оборонный бюджет и участвовать в совместных оборонительных проектах, передает DW.

Соглашение предусматривает Постоянное структурированное сотрудничество (PESCO), призванное сделать более слаженными действия Евросоюза в борьбе с международными кризисами на фоне идеи создания Европейского оборонного фонда на сумму 6,4 миллиарда долларов, анонсированной в июне текущего года, сообщает Голос Америки.

Оно предусматривает регулярное увеличение бюджета на оборону, а также участие в совместных военных проектах. По данным германского Welt, 20% общих расходов на оборону всех стран-членов должны быть вложены в инвестиции, а 2% — в исследования и разработки.

Welt пишет, что 47 проектов для усиления сотрудничества уже готовы. В ближайшие недели участники должны договориться ещё о десяти. Каждая страна должна участвовать хотя бы в одном совместном проекте. Сообщается, что они будут включать центры повышения качества для учебных миссий, передачу данных между военными разведками, ускоренное передвижения военной техники по Европе и развертываемые военные госпитали.

Официальное начало сотрудничества запланировано на 11 декабря. Тогда состоится следующая встреча Совета ЕС, на которой должно быть одобрено соглашение.

Инициатива интеграции в сфере обороны, которую долгое время блокировала Великобритания, опасавшаяся создания европейской армии, была возрождена Францией после избрания президента Эммануэля Макрона, и Германией после британского референдума о выходе из ЕС.

"Если Германия служит якорем валютного союза, то Франция после Brexit должна стать якорем европейского оборонного союза, — считает Экхард Любкемайер из берлинского Фонда науки и политики (SWP). — Это сделало бы Европу более дееспособной и независимой от США и служило бы выравниванию баланса сил в германо-французских отношениях".

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Продвижению проекта способствовали также предупреждения президента США Дональда Трампа о необходимости увеличить расходы на оборону в европейских странах.

Так, ранее Ангела Меркель уже обозначила возможное изменение курса. Ее выражение "Мы, европейцы, действительно должны взять нашу судьбу в свои собственные руки" было произнесено в связи с замечаниями Трампа в адрес союзников по НАТО, которые, по его мнению, вкладывают недостаточно средств в модернизацию вооруженных сил альянса.

Сейчас ФРГ расходует на оборонные цели сумму, составляющую примерно 1,2% ВВП. Это существенно ниже 2% ВВП, которые по достигнутой в НАТО договоренности члены альянса пообещали выделять на оборону. И, по мнению экспертов, "маловероятно, что давление Соединенных Штатов, что-либо изменит в этом случае".

Ульрике Франке из Европейского Совета по международным отношениям считает, что давление Вашингтона, напротив, возымеет противоположный эффект и поспособствует тому, что в оборонной политике Берлин переориентируется с НАТО на Европейский Союз.

"Администрация Дональда Трампа негативно влияет на, казалось бы, растущую готовность жителей Германии увеличить расходы на оборону и уделять больше внимания этой теме", — считает Франке, передает DW.

Сторонники пакта, как сообщает Голос Америки, считают, что он не будет конкурировать с НАТО, но скорее дополнит Аальянс, который сохранит первостепенную роль в обеспечении безопасности Европы. Противники же усматривают столкновение интересов разных наднациональных структур и блоков, что представляет европейский проект более котраверсионным с финансовой и политических точек зрения.

Между тем, сообщается, что в скором времени будет запущен пилотный этап системы "выявления уязвимостей" в вооруженных силах стран ЕС, однако создание европейского оборонного фонда по-прежнему находится в стадии обсуждения.

Как передает ВВС, "часть прессы и политиков любят называть подобные инициативы и шаги стран Евросоюза "созданием европейской армии". "Но, пока до чего-либо похожего на общеевропейские вооруженные силы далеко" — хотя подписанный в понедельник документ и является шагом в этом направлении.

Как бы там ни было, США взяли под свою опеку страны Восточной Европы с целью также дальнейшего раскола ЕС. Так, "увеличение присутствия войск США в Польше – это необходимость", — заявил министр обороны Польши Антони Мацеревич в интервью телеканалу TVP Info. А НАТО, по его словам, — "единственная структура", способная защитить Европу.

"Нет сомнений в том, что саммит в Варшаве начал восстанавливать присутствие НАТО во всей Европе", — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Как сообщает Радио Польша, Мацеревич также отметил, что восточный фланг НАТО, который является частью войск альянса, дислоцированных в Польше, будет укреплен, "потому что в этом есть необходимость".

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"В Польше американских войск несравнимо больше, чем было анонсировано год назад, потому что это необходимость… Разнообразные провокации, главным образом информационно-кибернетические, представляют собой большую угрозу", — цитирует главу Минобороны Радио Польша.

Польский министр подчеркнул, что сильная армия и сильная экономика являются основой сильного государства. "Благодаря росту финансирования армии, мы сможем ее увеличить и модернизировать", — подчеркнул он.

Скорее всего, указанный проект в значительной степени согласован с НАТО. Так, Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал новую декларацию ЕС о присоединении к программе "Постоянное структурное сотрудничество" (PESCO) в сфере обороны. Об этом Столтенберг заявил в начале встречи министров иностранных дел и обороны ЕС, сообщается на сайте Альянса сообщается на сайте НАТО.

"Более прочная европейская оборона имеет потенциал, который поможет нам увеличить расходы на оборону, обеспечить новые возможности и улучшить распределение нагрузки в рамках Альянса. Это способ укрепления европейского столпа в рамках НАТО", — отметил Столтенберг.

"Мы не нуждаемся в дублировании, нам не нужна конкуренция, но нам необходимо сотрудничество и европейская оборона, которая дополняет НАТО", — уточнил он.