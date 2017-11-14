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    Киев попросил помощи ЕС в "проталкивании хороших новостей"

    (обновлено: )27803
    По словам Климпуш-Цинцадзе, "хорошие, иногда даже скучные новости должны быть услышаны европейским обществом". Она добавила, что у Киева нет возможности "протолкнуть именно позитивные новости".
    Майдан Незалежности
    УНИАН

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что чиновники рассчитывают на помощь европейских коллег для продвижения информации об успехах, достигнутых Украиной.

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    "Нам нужна помощь в коммуникации хороших новостей из Украины", — цитирует Климпуш-Цинцадзе интернет-издание "Европейская правда".

    По ее словам, в такой помощи нуждается Украина со стороны ЕС для дальнейшего сближения с Евросоюзом. Она добавила, что из-за недостаточной коммуникации хороших новостей у Украины порой создается неоправданно негативный имидж, что приводит к сопротивлению граждан ЕС относительно дальнейшего сближения с Киевом.

    "Хорошие, иногда даже скучные новости должны быть услышаны европейским обществом. Именно обществом, а не политиками. Мы знаем, что плохие новости без всякой помощи быстро находят свой путь к медиа. Но у нас нет возможности протолкнуть именно позитивные новости", — пояснила вице-премьер.

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    Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений. С 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли. В мае парламент Нидерландов последним из законодательных органов стран ЕС ратифицировал соглашение об ассоциации, что позволило с 1 сентября запустить действие соглашения в полной мере. В конце августа президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина на данный момент не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО, и все должны это осознавать.

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