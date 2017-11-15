Зачем ЕС наращивает вооружение

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В понедельник, 13 ноября, министры иностранных дел и министры обороны 23-х государств-членов Европейского Союза подписали декларацию об углублении сотрудничества в сфере безопасности и намерениях участвовать в "постоянной структуре сотрудничества по вопросам безопасности и обороны" (аббревиатура – PESCO).

Окончательное решение о начале работы PESCO должно быть принято в декабре. В Брюсселе делают акцент на том, что PESCO не станет конкурентом НАТО.

Для чего Евросоюзу такая оборонная структура и какими будут полномочия и задачи PESCO, рассказал военный эксперт Олег Стариков в эфире радиостанции Голос Столицы.

Олег Стариков/Facebook Олег Стариков. Архивное фото

Генсек НАТО приветствовал создание этой структуры и сказал, что она будет лишь дополнять структуры НАТО, но не станет конкурировать с ним. Для чего ЕС создание таких новых структур, как PESCO?

— НАТО сейчас является самой мощной военной организацией, которая есть в мире. Годовой бюджет у них где-то 90 млрд — 1 триллион долларов. Их конкуренты, можно так называть, конкуренты именно в геополитическом пространстве — Китай, который имеет 150 млн годового бюджета, Россия — от 50 до 80 млн. Поэтому данный союз — это не военный союз. То есть это не оборонительный союз, который будет создан, а это союз, который будет направлен на аккумулирование ресурсов для создания своего вооружения.

Потому что, например, в Германии где-то около 200 военных баз находится. И так же военные базы разбросаны по всем странам ЕС. В принципе, немцы не за, но они с этим не очень сильно сопротивляются. И что произошло? Немцы, поняв, что они ничего с этим сделать не могут, уменьшили военный бюджет. Вот я статистику даю. США расходуют 72% на весь военный бюджет НАТО, то есть они содержат НАТО. Поэтому это здесь больше не военная составляющая, а больше политическая составляющая и экономическая. Потому что, как бы ни хотелось, американцы сейчас заставляют повысить военный бюджет стран до 2% ВВП. А раз 2% ВВП, то все страны будут обязаны покупать вооружение в военно-промышленном комплексе США. А как в Германии, как и во Франции, как и в Польше, там есть свой военно-промышленный. И ЕС, в принципе, правильно хотят. Они аккумулируют и будут своими силами выпускать вооружение, которое будут покупать. Кстати, танки "Леопард" намного лучше, чем "Абрамсы". Поэтому тут, в этом плане они, в принципе, правы.

В итоге это все создается с действительным прицелом на самостоятельную оборонную структуру или же это некий инструмент для Германии и Франции в торгах с США?

— Это именно так в политическом плане и есть. Потому что, как бы ни было, ЕС является мировым игроком, США — мировой игрок. Поэтому идут терки между геополитическими игроками. Американцы, естественно, давят. Англичане отказались от этого, датчане отказались, а португальцы и Мальта сейчас раздумывают. Именно те, кто покупает вооружение, являются полными стратегическими партнерами видят, что это ни к чему не приведет. А Европа, как всегда, поступает правильно. Это же демократия, свобода, это все нормально.

Учитывая, что европейским странам нужно до 2% ВВП тратить на структуры НАТО, сколько денег будет забирать PESCO?

— Я же говорю, это не военная структура будет. Никаких официальных заявлений не было, в каком виде она будет. Это будет какой-то фонд, который будет собирать дополнительные деньги для совместного финансирования производства военной техники. Современных видов военной техники. Вот именно в этом плане. А оборонный союз — это то, что было принято на Венском саммите.

И, кстати, подтянулись уже до 2% ВВП сейчас во всех. То есть и Германия, и Франция, Польша, кстати, больше 5% ВВП отдает. Они все дают деньги. Это не военное, это больше политическо-экономическое образование. И сам генсек НАТО поняв, что это такое, это приветствовал. Совершенно правильно. Потому что страны ЕС будут вкладывать больше денег в разработки современных видов вооружения, которые намного лучше, чем американские. Нельзя говорить, что американские самые лучшие.

Многие помнят заявления европейских чиновников, политиков, которые говорили о необходимости углубления интеграции ЕС и создании некой единой европейской армии. Поэтому многие оценили создание PESCO как первый шаг на пути к созданию отдельной от НАТО общей европейской армии.

— Нет, с 2014 года в ЕС по решению Венского саммита сейчас зашла моторизированная бронетанковая бригада США, она зашла с Ирака или с Афганистана. Потом бригада армейской авиации. Они уже дислоцируются.

Это речь идет о структурах НАТО.

— Все это НАТОвские батальоны. То есть давайте мы определим, что такое НАТО. НАТО — это политически-военный союз. То есть инфраструктура военная создана. И все управление идет через военный комитет НАТО. Все операции, их планирование осуществляет именно военный комитет НАТО. Не надо путать экономические, политические составляющие с военными. Военные — это совершенно другое. Вот НАТО и останется. Ничего не изменится. Вот как будет, так есть. Но это политическое, можно сказать, поддавливание, чтобы не было давления со стороны США на европейские страны. И как немцам, так и французам это не нравится.

А Украина какие-то отношения должна выстраивать с PESCO?

— Украина должна выстраивать любые отношения с цивилизованным миром на политической, экономической, дипломатической и военной аренах. Любые отношения, любая помощь, которую предоставят нам страны, которые являются участниками НАТО, нам это нужно. Потому у нас сейчас точка бифуркации. Вот мы вырвемся из советской армии или не вырвемся. До 2020 года у нас план поставили. Мы должны вырваться из этой идеологии советской армии. Вырвемся — все. У нас будет совершенно другая ситуация и по военному, значит и по политике. Поэтому любые отношения со странами НАТО, любые инструктора, любая помощь нам во благо.

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