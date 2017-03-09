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    Вилли Виммер о совместной армии ЕС и опасности новой войны

    (обновлено: )62
    Ситуация в Германии такова, что ее жители еще очень далеки от того, чтобы вообще еще иметь возможность говорить об изначально свободной немецкой прессе, считает политик.
    Бывший зампредседателя Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, экс-депутат бундестага Вилли Виммер.
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    РИА Новости Украина

    В рамках частной поездки в Берлин Вили Виммер, бывший вице-президент парламентской ассамблеи ОБСЕ и бывший статс-секретарь министерства обороны ФРГ, заглянул в студию Sputnik Germany.

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    Мы, в частности спросили Виммера о том, что он думает о концепции "контактной вины", как оценивает "Национальный фронт" Марин Ле Пен и имеет ли, на его взгляд, смысл создание европейской армии:

    Все те, кто теперь приходит с такими понятиями, как "контактная вина", раньше тоже постоянно поднимали шум, когда это было нужно мэйнстримовской прессе. Ситуация в Германии такова, что мы еще очень далеки от того, чтобы вообще еще иметь возможность говорить об изначально свободной немецкой прессе.

    Когда те, кто несет ответственность за изменение политической ситуации в Германии, Франции и Европе – а это партии, которые давно уже существуют на политической арене, – когда они сегодня упрекают тех людей, которые пользуются своим избирательным правом в пользу других партий, — это достаточно абсурдно. Не нужно было доводить до того, что Европа в результате всех этих войн оказалась перевернутой с ног на голову. Мы же участвовали во всех войнах, которые велись вокруг нас – и прежде всего Францией. А потом мы удивляемся результатам и считаем, что в  этом виноваты те люди, которым неуютно в рамках тех партий, что несут ответственность за эти войны. Франция находится на пороге гражданской войны. Они должны позаботиться о том, чтобы вернуться к цивилизованным отношениям, тогда этот феномен тоже прекратится.

    У европейской армии, о которой сейчас так много разглагольствуют, есть своя подоплека: речь не о том, чтобы создать совместный военный аппарат для европейских усилий в области политики безопасности, а о том, чтобы предоставить в распоряжение таких стран, как Франция, Великобритания и Соединенные Штаты, военный потенциал Германии, чтобы они могли вести свои войны силами наших солдат. Главный вопрос, нужно ли нам в этом участвовать?

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