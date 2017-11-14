Семь кругов ада и новый закон о ЖКУ

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Верховная Рада Украины приняла новую редакцию закона о жилищно-коммунальных услугах, который затронет жизнь каждого украинца.

Пеня

С 2019 года вводится пеня за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг в размере до 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки. Таким образом, в случае несвоевременной оплаты, сумма долга может увеличиться до 0,3% в месяц, или до 3,6% в год. В случае задолженности государства по субсидиям и льготам пеня не начисляется. Также она не начисляется, если у человека есть задолженность по выплате зарплаты, которая подтверждена документально.

Однако, по мнению специалистов, пеня не решит проблемы задолженности населения, которая после повышения коммунальных тарифов выросла в три раза.

При этом законодатели не прописали ни порядка, ни размера, по которым потребители могли бы рассчитывать на компенсацию за некачественную услугу.

"Я не против пени, только покажите мне, как я могу встречную пеню насчитать монополисту за его обман, за неоказанную услугу? Поэтому это будет использовано против потребителя", — сказал РИА Новости Украина экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко.

Потребителям пеню прописали четко, указав проценты, отметив, с какого числа она выплачивается и т.д., а пеню для монополистов вспомнили размыто, не установив ни размера, не предусмотрев порядка уплаты. То есть, теоретически потребителю предоставлено право на получение пени за некачественную услугу от поставщика, но в порядке, которого нет, и в размере, который не определен.

Абонплата

Закон предусматривает введение платы за абонентское обслуживание, предельный размер которой определяется Кабинет министров Украины и платы за обслуживание внутридомовых систем многоквартирного дома, обеспечивающих предоставление такой услуги, которая определяется договором между исполнителем и совладельцами.

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"Как видим, закон содержит норму о том, что абонплата таки будет введена — это теперь одна из форм оплаты за тепло, водоснабжение, канализацию. Именно потому, что Порошенко, Гройсману, Данилюку нужно выполнять обязательства, взятые перед МВФ. Еще весной этого года президент якобы настаивал, что решение о введении абонплаты на газ должно быть приостановлено и "без диалога с людьми такие решения не принимаются". Сегодня за абонплату проголосовало большинство БПП, и никакого диалога с людьми для этого не понадобилось", — обратил внимание руководитель ОО "Публичный аудит" Максим Гольдарб.

Отрежут воду, газ и свет

Раньше потребителей могли лишить газа, электроэнергии, теплоснабжения (если была техническая возможность отключить именно должника), но не воды. Отныне будет иначе. Исполнителям коммунальных услуг позволили лишать людей коммунальной услуги, если существует непогашенная задолженность за потребленные услуги. Отключать будут в течение 30 дней с момента получения потребителем предупреждения от исполнителя. Это не касается услуг по поставке и распределению электрической энергии и природного газа — их отключения предусмотрено другими законами.

Для того чтобы возобновить поставки услуг, нужно полностью погасить задолженность или заключить договор о реструктуризации долга.

Счетчики

Размер взносов за установление коммерческих (домовых) узлов учета будет определяться отдельно для каждого здания и, прежде всего, будет зависеть от количества квартир в нем и модели счетчика. Например, домовой счетчик стоимостью 50 тыс. грн обойдется каждому потребителю в 500 грн в доме на 100 квартир, но в домах с небольшим количеством квартир (10-15) такие расходы могут достигать и 5000 грн на каждую квартиру.

"Общедомовые счетчики становятся коммерческими. Устанавливаются и обслуживаются за счёт потребителя. Все потери внутри дома разбрасываются на всех жильцов. При этом исполнителем услуги по поставке тепла является теплоснабжающая организация. Свои потери и схемы она включит в тариф "до дома". Все остальные потери и воровство — в тариф "внутри дома"", — поясняет Алексей Кучеренко.

Обязательный договор

Отныне с предложением о заключении договора о предоставлении коммунальных услуг или внесении изменений в него может обратиться любая сторона, предоставив письменно другой стороне проект соответствующего договора (изменений к нему).

"В законе сказано, что договор должен быть обязательно. Но в то же время в законе написано, что даже если нет договора, все равно потребитель должен платить, если услуга ему оказывается фактически. А как потребитель должен определить, что услуга оказывается, если у него нет договора? Сейчас Киев живет без договоров на содержание домов, но это не мешает ЖЭКам "насиловать" киевлян", — сказал Кучеренко.

Качество услуги

Отдельная часть закона посвящена качеству коммунальных услуг. Закон предусматривает право потребителя на уменьшение размера платы за ЖКУ, если услуга не предоставлена, предоставлена не в полном объеме или качество ее неудовлетворительное.

"Очень трудно доказать, что предоставленная услуга была некачественной. Да, по-прежнему нужно составлять акты, но куда с ними обращаться? Норма закона написана издевательски. Допустим, "Киевэнерго" не предоставил вам услугу, вы составили акт и направили этой же компании. А они, согласно норме закона, должны в пятидневный срок предоставить вам ответ. Они и ответят в положенный срок. А дальше что? В законе о ЖКУ должна быть заложена принципиально другая норма. Не потребитель должен доказывать, что услуга некачественная, а монополист должен подписать у потребителя акт приемки-передачи услуг. И если акт подписан, то потребитель тогда платит. А если нет, то пусть монополист с нами судится. Всю идеологию закона нужно менять", — уверен Кучеренко

Кроме того, потребитель получил право не оплачивать стоимость коммунальных услуг, если ими не пользуется за период временного отсутствия в помещении более 30 календарных дней. Вот только это не касается отопления, пожалуй, самой дорогостоящей услуги на сегодня.

Выгодополучатели — монополисты

Кучеренко обратил внимание, что данный законопроект в парламенте поддержали именно депутаты, аффилированные с монополистами, отсюда вывод, что именно представители монополист станут главными выгодополучателями в сфере ЖКУ.

"В законе есть немало правильных норм, но важно, в какой среде он будет использоваться. К глубочайшему сожалению, в нынешней системе координат, когда монополисты и олигархи пришли к власти, все монополии будут использоваться против потребителя, и в этом нет никаких сомнений. Нет независимого арбитра, нет защиты потребителя, нет реальной возможности защититься", — подытожил Кучеренко.