Государство теперь как ростовщик: соцсети о реформах ЖКХ

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Устрашающее слово "пеня" очень скоро станет реальностью многих украинцев. Новый закон о жилищно-коммунальных услугах, принятый в четверг, 9 ноября, Верховной Радой, дал старт реформе рынка ЖКХ. Авторы законопроекта заявляют о борьбе с монополией ЖЭКов, стимулировании утепления домов и оплате услуг… Но большинство украинцев уделили в новом законе в первую очередь только это:

С 1 января 2019 года за каждый день просрочки после конечной даты оплаты за услуги ЖКХ вводится пеня.

"Пеня предусмотрена с 1 января 2019 года в размере 0,01% за каждый день просрочки после даты, когда истек срок оплаты", — заявила народный депутат от фракции "Самопомiч" Алена Бабак.

Изменения, принятые в рамках нового закона о ЖКХ будут касаться ситуации, когда оплата за коммуналку внесена не вовремя до 20 числа месяца или другой даты. В украинском сегменте соцсетей новый закон о ЖКХ вызвал весьма бурную реакцию:

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook