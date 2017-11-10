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    Аналитика и комментарии

    Государство теперь как ростовщик: соцсети о реформах ЖКХ

    (обновлено: )14030
    Украинский парламент дал зеленый свет реформе рынка услуг ЖКХ. Пеня, демонополизация и новая тарифная политика – не только новые положения принятого в Раде закона, но и самая горячая тема в соцсетях. Что пишут об этом украинцы?
    Квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Устрашающее слово "пеня" очень скоро станет реальностью многих украинцев. Новый закон о жилищно-коммунальных услугах, принятый в четверг, 9 ноября, Верховной Радой, дал старт реформе рынка ЖКХ. Авторы законопроекта заявляют о борьбе с монополией ЖЭКов, стимулировании утепления домов и оплате услуг… Но большинство украинцев уделили в новом законе в первую очередь только это:

    С 1 января 2019 года за каждый день просрочки после конечной даты оплаты за услуги ЖКХ вводится пеня.

    "Пеня предусмотрена с 1 января 2019 года в размере 0,01% за каждый день просрочки после даты, когда истек срок оплаты", — заявила народный депутат от фракции "Самопомiч" Алена Бабак.

    Изменения, принятые в рамках нового закона о ЖКХ будут касаться ситуации, когда оплата за коммуналку внесена не вовремя до 20 числа месяца или другой даты. В украинском сегменте соцсетей новый закон о ЖКХ вызвал весьма бурную реакцию:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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