Хроника 9 ноября: закон о ЖКХ, новый командующий АТО, Польша запретила въезд Вятровичу

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 9 ноября, Рада изменила правила назначения губернаторов и разрешила украинцам заключать прямые договора на коммуналку, к тому же был назначен новый командующий силами АТО. Помимо этого накануне толпа протестующих ворвалась в мэрию Киева. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Рада разрешила украинцам заключать прямые договора на коммуналку

Верховная Рада 9 ноября утвердила новую редакцию закона о жилищно-коммунальных услугах. Перед голосованием парламент рассмотрел несколько сотен поправок к закону, который находится в Раде с февраля 2015 года. По словам министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко, новый закон позволяет населению получать качественными коммунальными услугами по справедливой цене.

Парламент изменил правила назначения губернаторов

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов прохождения государственной службы", в котором прописаны правила назначения губернаторов. Документом предусмотрены изменения в процедуру назначения руководителей центральных органов исполнительной власти и председателей местных государственных администраций и их заместителей.

Новым командующим сил АТО стал 44-летний десантник

Новым командующим силами антитеррористической операции стал генерал-лейтенант Михаил Забродский. О назначении Забродского 9 ноября заявил спикер министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его словам, назначение нового командующего силами АТО это "плановая ротация". 44-летний генерал Михаил Забродский возглавляет десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины. Ему присвоено звание Героя Украины.

Читайте также: Большая политика и новое обострение в Донбассе

Депутат Рады призвал наносить авиаудары по Донбассу

Депутат Верховной Рады Украины, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий заявил, что и в 2014 году, и сейчас ВСУ могли бы применять боевую авиацию на Донбассе. В эфире телеканала ZIK Билецкий заявил, что поддерживает наступление сил АТО на Донбассе. По его словам, активные наступательные действия возможны, если в Украине сменится власть, а в Минобороне — командование Генштаба.

МИД Польши запретил въезд Вятровичу

Польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на неназванный источник во властных структурах в четверг сообщило, что глава МИД Польши Витольд Ващиковский принял решение запретить Владимиру Вятровичу въезд в республику. Позже посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что на данный момент нет официального подтверждения этой информации.

В Чернобыле начали строить хранилище ядерных отходов

На территории Чернобыльской атомной станции 9 ноября началось возведение Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. Запуск хранилища запланирован на 2020 год. После его запуска Украина станет независимой в вопросе переработки отработавшего ядерного топлива, заявил вице-премьер Украины Владимир Кистион во время церемонии начала строительства ЦХОЯТ.

В мэрию Киева ворвалась толпа протестующих

Протестующие в четверг, 9 ноября ворвались в здание Киевской городской госадминистрации. Протестующие требуют возобновления замороженной стройки жилья в Киеве. По данным СМИ, люди вложили средства в строительство, однако компания заморозила стройку. Сообщается, что жилье, в которое люди вложили средства, заморожено уже более двух лет.

Активисты нашли третьего виновника смертельного ДТП в Харькове

После ареста второго участника смертельного ДТП на ул. Сумской в Харькове, водителя "Туарега" Геннадия Дронова, активисты заявили, что вину должен нести и третий "участник" — должностное лицо. 18 октября внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали.

В Киеве психически больной подорвал пятиэтажку гранатой

В Киеве на улице Пражской,29 около полудня 9 ноября произошел взрыв в жилом доме. Как сообщают "Вартові Еспресо", взрыв произошел на первом этаже пятиэтажного дома. Уже известно, что в квартире 25-летнего муж взорвалась граната. Хозяин жилья погиб. Правоохранительные органы установили, что погибший стоял на учете в психиатрическом диспансере.

Читайте также: Днепр: мошенники ушли в интернет

Обрушение дома в России

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. В результате ЧП погибли 6 человек. Еще три человека пострадали.

9 ноября во всем мире — Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. Он был установлен по инициативе Международной сети против расизма UNITED, объединяющей более 500 организаций из 49 стран. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года начался массовый еврейский погром в Германии, получивший название "Хрустальной ночи", или "Ночи разбитых витрин". Она стала первой массовой акцией физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям. Тогда нацисты убили более 90 человек, 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря.