Оффшоров мало не бывает. И попадет он в Paradise Papers после Mossack Fonseca

RODRIGO ARANGUA / AFP

Владимир Матвеев, обозреватель

Как отмечают журналисты, сообщает Радио Свобода, сразу после избрания Петра Порошенко президентом Украины его юристы обращались к юридической компании Appleby за помощью создания оффшорной компании. Однако в Appleby отказали представителям украинского президента из-за высоких рисков. После этого юристы Порошенко обратились за помощью создания офшора к панамской компании Mossack Fonseca.

Как сообщается, последняя помогла с организацией оффшора Prime Asset Partners Limited на Британских Виргинских островах. Однако, как сообщает Радио Свобода, в декларации за 2014 год Порошенко не указал, что является владельцем зарубежной компании.

Позднее сам президент Украины заявил, что отошел от дел Roshen и поручил ведение бизнеса юридическим и консалтинговым компаниям. Юристы Порошенко настаивают, что все налоги компания Roshen платила в Украине, сообщает Радио Свобода.

В этом контексте представитель президента в украинском парламенте назвал обвинения журналистов домыслами.

Представители юридической компании "Авеллум", которая обслуживает интересы президента Порошенко, прокомментировали расследование журналистов и обвинили их в "искажении позиции компании". В компании утверждают, что счета были нужны для передачи корпорации Roshen в "слепой траст", а не для минимизации налогов.

Без создания международной холдинговой структуры процесс передачи был бы юридически дефектным, считают в компании "Авеллум". Показательно, что об этической стороне дела, касающегося президента страны, находящейся в сложной кризисной ситуации, речь не идет.

Наряду с этим, как отмечается в журналистском расследовании Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP и "Слідство-Інфо", судя по доказательствам, полученным в рамках проекта Paradise Papers, целью создания президентского оффшора могла быть все же минимизация налогов.

Через полтора года после The Panama papers (Панамских документов) новое международное журналистское расследование вновь приподнимает завесу над закулисными оффшорными финансовыми операциями.

Paradise Papers (Райские досье) обозначает новое расследование, проводимое Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и его 96 медийными партнерами — это 400 журналистов из 67 стран. Эти разоблачения опираются на утечку документов, первоначально переданных в 2016 году неким анонимным источником немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

Газета обратилась в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) для контроля над расследованием.

Appleby, оказавшаяся в центре Paradise Papers, — британская юридическая фирма, основанная на Бермудских островах, послужившая источником примерно 7 млн документов из 13,4 млн документов, составляющих досье Paradise Papers.

На интернет-сайте Appleby позиционирует себя как "одного из самых крупных поставщиков легальных оффшорных услуг". В частности, фирма располагает офисами на острове Мэн, на Маврикии и на Сейшельских островах, говорится в статье Le Figaro.

Как сообщает французское издание, клиентами этой компании являются Politically exposed persons, или публичные политические деятели, как можно ознакомиться на сайте BBC. Иными словами, речь идет о политиках, дипломатах или представителях судебных кругов. В целом 150 политических деятелей и руководителей компаний упомянуты в Paradise Papers в качестве клиентов Appleby, сообщает редакция.

Сообщается, что не дожидаясь разоблачений в Paradise Papers, фирма Appleby на минувшей неделе спешно опубликовала коммюнике, опровергая любые незаконные действия со своей стороны.

Для того, чтобы спрогнозировать вероятные последствия наметившегося нового офшорного скандала, целесообразно также отметить основные отличия Paradise Papers от Панамских досье. Публикация выводов состоялась спустя полтора года после появления Панамских досье, которые до сих пор считались крупнейшей утечкой информации, с которой приходилось работать журналистам.

Новая порция разоблачений схожа с предыдущей, однако имеются и отличия, представленные DW.

Как сообщается, объем нынешних утечек меньше, если считать в единицах цифровой информации: 1,4 против 2,6 терабайта — столько "весили" архивы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

Отличие "Райских досье" от "Панамских" заключается и в том, что нынешние публикации основываются не на архивах одной фирмы, а на целом ряде источников.

Отмечается, что панамская Mossack Fonseca не считалась фирмой, заботящейся об имидже и о том, чтобы тщательно проверять своих клиентов. Appleby, наоборот, входила в группу наиболее респектабельных адвокатских контор, предоставляющих услуги по регистрации компаний в так называемых "налоговых оазисах".

Как сообщает DW, публикация "Панамских досье" не прошла бесследно. "Более сомнительно", что "не меньший или даже больший эффект вызовут публикации Paradise Papers". Прежде всего, потому, что "описанные в них факты по большей части не выглядят нарушением закона".

"Легальны, но несправедливы", отметила в интервью DW Зильке Грунвальд из швейцарского журнала Beobachter. Публикацию "Райских досье" Грунвальд называет "критикой системы". По ее мнению, основные вопросы в контексте новой утечки должны быть поставлены таким образом: "почему возможно уклоняться от налогов в такой форме, когда наступит политическая реакция и что требуется, чтобы начались политические изменения?".

Как сообщает Boston Consulting Group, в оффшорах содержится около 10 триллионов долларов. Это почти равно совокупному ВВП Великобритании, Японии и Франции вместе взятых. И это еще может быть "довольно консервативной оценкой", передает ВВС.

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"Нам нужно знать, что происходит в оффшорах, если бы оффшоры не были секретными, то некоторых из этих вещей просто не могло бы произойти, нам нужна прозрачность", сказала программе BBC лейборист, член парламентской комиссии по контролю за публичными расходами Мег Хильер.