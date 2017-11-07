Оффшорные скандалы: кто из украинцев "райские острова" искал

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

"Райское досье"

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал новый массив секретных документов, в которых говорится о налоговых лазейках и резонансных деловых контактах высокопоставленных лиц из почти 50 стран мира. публикация с документами получила название Paradise Papers или "Документы с райских островов". Это стало второй большой утечкой информации после "Панамских документов".

Всего в публикации оказалось более 13 млн документов, в которых упоминаются члены администрации Дональда Трампа, премьер-министр Канады, королевский двор Великобритании, компании Apple, Uber, Nike и многие другие. Обнародованные документы — переписка оффшорной юридической фирмы Appleby, которая десятки лет консультировала желающих скрыть свои доходы на райских островах, с 50-х годов прошлого века.

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Согласно данным СМИ, среди украинских политиков, которые попали в новое расследование, экс-вице-премьер от Радикальной партии Валерий Вощевский и известный регионал Антон Пригодский.

Пригодский и TUC

Как следует из опубликованных документов, Пригодский считается единственным акционером ООО "Тук" – компании, зарегистрированной на Мальте в 2013 году, основной деятельностью которой является "осуществление судоходной деятельности", включая приобретение судов.

По данным финансовой отчетности TUC, представленной в 2015 году, по состоянию на 31 декабря 2014 года активы компании оценивались примерно в 6 миллионов $600 тыс и состояли из строительства судов. TUC также сообщил, что потери составили около $25,1 тыс, что позволило ему не платить налоги на прибыль в 2014 году. Файл также показывает, что TUC в июле 2015 согласился арендовать моторную яхту Santa Maria T, построенную в Нидерландах, без имени пользователя.

Согласно реестру Мальты, в декабре 2015 года он стал акционером Ala Int. Ltd. Это компания, которая была основана в 2011 году и имела несколько направлений бизнеса, включая сельское хозяйство, управление имуществом и приобретение прав интеллектуальной собственности.

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Уроженец Житомирщины Пригодский в 90-ые годы возглавлял проектно-строительное предприятие Монолит. В 1996-2004 гг. занимал пост гендиректора ООО "Эмброл Украина Лтд". До 2006 года был президентом корпорации Межрегиональный промышленный союз, которая занималась производством кокса, металлургией, строительством, железнодорожными перевозками.

Пригодского, который в 2006, 2007 и 2012 году проходил в Раду по спискам Партии регионов, называли близким другом Виктора Януковича, его стратегическим политическим союзником по партии и даже "серым кардиналом" в окружении Януковича. СМИ сообщали, что Пригодский входил в то партийное крыло, которое конкурировало с регионалами, ориентированными на олигарха и спонсора партии Рината Ахметова и Бориса Колесникова. В Раде Пригодский "опекал" младшего сына Януковича.

По данным журналистов, на Пригодского был заведен весь бизнес "донецкой команды" во власти в сфере железнодорожных перевозок. Неоднократно входил в ТОП-50 богатейших украинских бизнесменов.

Вощевский и "Марфа Холдинг"

Вощевский, по данным расследования, числится в реестре компаний Мальты, как один из двоих акционеров и директоров Marfa Holding Ltd. вместе с гражданином Мальтийской Республики Марвич Борг.

"Марфа Холдинг" был зарегистрирован на Мальте 10 декабря 2013 года. У Вощевского — 1080 акций, у Борг — 120.

"Был также спор о том, имеет ли он мальтийское гражданство, после того, как вопрос был поднят членом парламента Украины. Вощевский отрицал, что он является гражданином Мальты. Компания появилась в "роспуске" в Мальтийском реестре компаний в октябре 2017 года", — говорится в материалах расследования.

Напомним, Вощевский в украинской политике — еще со времен Леонида Кучмы. В 2002-2003 гг. он был заместителем руководителя Главного управления по вопросам внутренней политики АП Кучмы. Позднее – первым заместителем министра экономики и по вопросам европейской интеграции Украины Валерия Хорошковского. Дважды возглавлял ОАО ГАК Автомобильные дороги Украины.

В 2010 году был назначен главой Государственной службы автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), однако через два месяца его уволили. С 2000 года Вощевский возглавлял Украинскую селянскую демократическую партию. В парламентских выборах 2002 года партия принимала участие в составе Команды озимого поколения Хорошковского, в 2006-м — в составе Народного блока Литвина, в 2007-м — в составе Селянского блока Аграрная Украина.

В 2014 года Вощевский прошел в Раду по списку Радикальной партии Олега Ляшко. СМИ приписывали ему контроль над предприятием "Укрдорстройинвест", поставляющим строительные материалы, ЗАО Дорожное ремонтно-строительное управление №100. В биографии Вощевского, которую раздали депутатам в Раде, было написано, что в бытность главой "Укравтодора" Вощевский "пытался украсть ГП ШРБУ №100 ОАО ГАК Автомобильные дороги Украины".

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Уже в декабре 2014 года Вощевский был назначен вице-премьер-министром Украины в Кабмине Арсения Яценюка, а 1 сентября 2015 года объявил о своей отставке в связи с выходом Радикальной партии из состава парламентской коалиции.

"Нулевая реакция"

Политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков считает, что "внутренние рефлексии" по поводу нового оффшорного скандала и более глубокое изучение материалов, которые представлены в расследованиях, будут важны, но будут иметь более локальное значение.

"Поскольку, во-первых, ситуация в СМИ контролируется очень жестко, и не будет допущено, чтобы все это "взорвалось", а, во-вторых, нет заинтересованных общественно-политических сил, которые могли бы начать раскручивать что-то протестно важное. Что касается внешней реакции, то она тоже предсказуемо нулевая", — сказал Рудяков в комментарии РИА Новости Украина.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"

Он отметил, что украинцы больше обратят внимание на данные об оффшорах королевы Великобритании, чем президента Украины или других высокопоставленных чиновников.

"В Украине мы больше внимания обратим на 13 миллионов британской королевы, чем на все остальное. Поэтому я бы большого значения этому скандалу не предавал — по нашим меркам, это мелочь, и Национальное антикоррупционное этим не занимается, поскольку нам это не интересно", — уточнил политолог.

Вместе с тем он подчеркнул, что подобные скандалы – очередной удар по репутации страны.

"Но поскольку репутация страны и так "ниже плинтуса", к этому нужно только привыкать и говорить: зато у нас сало вкусное", — резюмировал эксперт.

По материалам открытых источников интернет