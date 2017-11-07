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    Точка зрения

    К каким последствиям приведет новый оффшорный скандал. Прогноз Фурсы

    Тема:

    "Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко (248)

    (обновлено: )23511
    Украинские богачи выводят деньги в оффшоры, потому что в стране отсутствует верховенство права. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил экономист Сергей Фурса.
    Сергей Фурса
    Facebook / sergey.fursa

    РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

    В мире прогремел новый оффшорный скандал, основанный на масштабном журналистском расследовании – так называемые "Райские бумаги". 

    В скандале засветились британская королева Елизавета Вторая, 13 человек из окружения Дональда Трампа, украинский президент Петр Порошенко и многие другие.

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    Почему богачи продолжают, несмотря на скандалы, выводить деньги в оффшоры, рассказал экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса в эфире радиостанции Голос Столицы.

    Фигурировала информация аж про 8 триллионов евро на оффшорных счетах после очередного этапа расследования. Это большая сумма для мира?

    – Это нормальная сумма, в ней нет ничего экстраординарного, в экономике мира очень много денег.

    Учитывая эту сумму, насколько масштабный будет скандал вокруг этого?

    – Не будет никакого скандала, потому что абсолютно очевидно, что речь идет об оптимизации налогов, а этим занимаются все и все про это знают.

    Действительно ли оффшорные счета – это только механизм уклонения от уплаты налогов?

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    – Уклонение от уплаты и оптимизация – это разные вещи. Потому что уклонение от уплаты налогов – это преступление, а оптимизация налогов не является преступлением.

    При этом оффшоры призваны именно оптимизировать, а не уклоняться? 

    – Да.

    Как к оффшорам относятся финансовые регуляторы стран?

    – Это все зависит от стран, например, сейчас, с точки зрения минимизации налогов вводится правило Бэпса, которое и Украина должна принять в ближайшее время, если депутаты нашей ВРУ проголосуют. Оно минимизирует ваши возможности использовать минимизацию налогов. Поэтому вы можете ограничивать каким-то образом участие в оффшорах, выставлять условия, при которых это возможно – не платить налоги в той или иной стране. Но это унифицирует, в принципе, подход к борьбе с этой минимизацией налогообложения.

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    После предыдущего расследования что-то изменилось в финансовом регулировании в разных странах?

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    – Я не думаю, что Panama Papers на что-то конкретно повлияло. Так или иначе, эта работа ведется в крупнейших экономиках мира. Потому что мы понимаем, что тот же Apple зарегистрирован в Ирландии и платит налоги там, где их мало. Поэтому налоги страны, конечно, хотят оставлять себе, поэтому я не думаю, что скандал с Panama Papers на что-то повлиял.

    Насколько резонансным становится фигурирование в этих документах известных имен?

    – Собственно говоря, нужен скандал, а имена прибавляют новости цитируемости, потому что каких-то бизнесменов никто не знает, а вот Мадонну знают все. Но поскольку это стандартный инструмент, то понятно, что люди, которые зарабатывают большие деньги в шоу-бизнесе, они также их используют.

    В других странах для чиновника зазорно иметь оффшорные счета?

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    – Да, это правило хорошего тона – не иметь оффшорных счетов для политиков, это понятно.

    Но при этом законодательство стран не преследует политиков, у которых есть эти счета?

    – Если эти деньги законным образом получены, то все законно.

    То есть деньги, чье происхождение доказано, могут пребывать на оффшорах?

    – Да, и если у вас 6 тысяч гривен зарплата, а у вас там миллион долларов – это уже вопрос.

    Сколько украинских денег может быть в оффшорах?

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    – Наверное, у налоговой где-то есть эта цифра. Понятно, что речь идет о миллиардах долларов. В первую очередь и минимизация налогообложения, и украинская юрисдикция – это опасно, потому что отсутствует верховенство права в стране. Отсутствие верховенства права выталкивает всех в европейские юрисдикции, в другие, для того чтобы не сталкиваться с украинской судебной системой.

    Ранее управляющий партнер Института переговорных навыков Юлия Осмоловская заявляла, что новый оффшорный скандал приведет к небольшой волне отставок, но она не коснется украинских политиков.

    А кандидат политических наук Андрей Дацюк отметил, что если Украина получит финпомощь по "плану Маршалла", то эти деньги будут выведены в оффшоры.

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