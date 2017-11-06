Райские оффшоры Порошенко: в соцсетях шумят

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Мировую пресса опять бурлит – подогрел интерес новый компромат на высокопоставленных людей всей планеты. Под прицелом оказались крупнейшие мировые лидеры, в том числе и президент Украины Петр Порошенко.

Новое глобальное журналистское расследование назвали Paradise Papers. Подборка материалов включает около 13,4 миллиона документов, в том числе, предположительно, из бермудской юридической компании Appleby, охватывающих период свыше 50 лет.

Читайте также: Тренд дня: "Порошенко с оффшорами, как грабитель-форточник"

Новый скандал в украинском сегменте соцсетей встретили шквалом комментариев: "То, что президент повыводил свои бизнесы в оффшоры — говорит только об одном. Он никогда и не собирался реформировать эту страну";

" КУМА СДАЛА С ПОТРОХАМИ!!!Она отметила, что такой офшор был необходим, иначе, в соответствии с Гаагской конвенции 1985 года, "Рошен" нельзя было передать в доверительное управление Ротшильду".

"Все мафиози уже давно ушли в биткоины и классический кэш… Оффшоры это часть мировой экономики и игнорировать их существование нельзя", — пишут в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook