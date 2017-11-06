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    Аналитика и комментарии

    Райские оффшоры Порошенко: в соцсетях шумят

    Тема:

    Скандал с оффшорами. Порошенко и Mossack Fonseca (241)

    (обновлено: )34420
    Новый оффшорный скандал, фигурантом которого опять стал президент Петр Порошенко, породил шквал нескончаемых обсуждений не только в СМИ, но и в соцсетях. Что пишут об этом простые украинцы?
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    REUTERS Michael Dalder

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Мировую пресса опять бурлит – подогрел интерес новый компромат на высокопоставленных людей всей планеты. Под прицелом оказались крупнейшие мировые лидеры, в том числе и президент Украины Петр Порошенко

    Новое глобальное журналистское расследование назвали Paradise Papers. Подборка материалов включает около 13,4 миллиона документов, в том числе, предположительно, из бермудской юридической компании Appleby, охватывающих период свыше 50 лет. 

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    Новый скандал в украинском сегменте соцсетей встретили шквалом комментариев: "То, что президент повыводил свои бизнесы в оффшоры — говорит только об одном. Он никогда и не собирался реформировать эту страну"; 

    " КУМА СДАЛА С ПОТРОХАМИ!!!Она отметила, что такой офшор был необходим, иначе, в соответствии с Гаагской конвенции 1985 года, "Рошен" нельзя было передать в доверительное управление Ротшильду". 

    "Все мафиози уже давно ушли в биткоины и классический кэш… Оффшоры это часть мировой экономики и игнорировать их существование нельзя", — пишут в соцсетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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