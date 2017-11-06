Юристы Порошенко отреагировали на новый оффшорный скандал

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. >ридическая фирма Avellum, клиентом которой является президент Украины Петр Порошенко, заявила, что реструктуризация принадлежащей ему кондитерской корпорации Roshen проводилась для обеспечения возможности продажи компании, и была использована при передачи корпорации в управление "слепого траста"; информация о том, что целью реструктуризации было уклонение от уплаты налогов, не соответствует действительности.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, совместно с рядом международных СМИ опубликовали в воскресенье материалы о деятельности оффшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков, в том числе премьер Канады, члены администрации Дональда Трампа, двор Елизаветы II, а также компании Apple и Uber. Подборка материалов, получивших название Paradise Papers, включает в себя порядка 13,4 миллиона документов, в том числе, предположительно, из юридической компании Appleby, зарегистрированной на Бермудских островах, и охватывающих период свыше 50 лет.

По данным украинских СМИ, в этих документах также фигурирует оффшор президента Украины Петра Порошенко. Новые данные позволили журналистам предположить, что Порошенко создал оффшорную компанию не для того, чтобы передать корпорацию Roshen в "слепой траст", а чтобы минимизировать налоги. Лидер оппозиционной парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко требует заслушать в Верховной Раде Петра Порошенко, а правоохранительные органы — провести необходимое расследование.

В юридической компании отметили, что первоочередной задачей, которую ставили специалисты, разрабатывая международую холдинговую структуру компании Roshen, было обеспечение продажи корпорации. В частности, международная холдинговая структура компании должна была помочь избежать двойного налогообложения с целью уплаты всех налогов от сделки именно в Украине, а не за границей. Сообщается, что в случае продажи корпорации Roshen все средства были бы перечислены конечному собственнику на Украине, задекларированы и с них бы были выплачены все налоги.

В юридической компании сообщили, что, поскольку покупатель Roshen так и не нашелся, в дальнейшем было принято решение о передаче корпорации под управление "слепого траста" во главе с международной банковской группой Rothschild.

"Без создания международной холдинговой структуры передача корпорации Roshen в "слепой траст" была бы невозможна или юридически дефектна. Украина не является стороной Гаагской конвенции 1985 года о праве применяемом к трастам и их определении, поэтому передача корпорации Roshen в траст без создания международной корпоративной структуры была бы недействительной с точки зрения украинского права", — говорится в понедельник в заявлении на сайте Avellum.

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