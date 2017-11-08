Бизнес-империя Порошенко: пир во время чумы

Сергей Левицкий, РИА Новости Украина

На прошлой неделе по бизнесу президента Порошенко был нанесен ряд репутационных ударов. Вначале фирменные магазины Roshen попытались блокировать активисты МихоМайдана, призывая не покупать его кондитерскую продукцию. Затем в эпицентр коррупционного скандала попал его завод "Ленинская кузница", а под конец президент Украины вляпался в международный офшорный скандал.

Оказалось, что президент спрятал акции предприятий в оффшор не для того, чтобы передать их в "слепой траст" (как он заявлял ранее), а с целью минимизации уплаты налогов.

Бизнес прежде всего

Информационная утечка из оффшорной юридической фирмы Appleby, которая специализируется по переводу активов на оффшорные острова, пролила свет на попытки уклонения от налогов в своих странах десятков мировых политиков, в том числе, действующего президента Украины.

Ранее Порошенко уже попадал в офшорный скандал. Панамские документы юридической компании Mossack Fonseca сообщили о регистрации юристами Порошенко офшорной компании, на которую и были переписан бизнес президента. Тогда глава государства смог увернуться, заявив о передачи своего бизнеса в "слепой траст" под контролем Ротшильд банка, для чего и была создана панамская компания.

Теперь "панамский скандал" увидел свое продолжение.

"Деятельность корпорации (Roshen —ред) прозрачной не назовешь — она не публикует финансовых отчетов, а недавно даже запретила официальному изданию опубликовать информацию о сумме уплаченных налогов. Петр Порошенко хотел бы, чтобы его компания, которую он, кстати, обещал продать, работала максимально тайно. Однако, публикация архива "Панама пейперс" полтора года назад нарушила его планы…. Новые документы, которые получило в расположение "Слидство.Инфо", как партнер международной сети журналистов, ставят под сомнение слова президента. Судя по всему, оффшорные фирмы создавались именно для ухода от налогов при продаже или получения какого-то дохода", – пишет Громадське.

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Банки, энергетика, оборонка…

За годы президентства президент не забывает о своем бизнесе, создавая благоприятную почву для деятельности своих компаний и неблагоприятную среду для своих конкурентов. Под контроль главы государства и его окружения попадают основные сферы экономики страны – ВПК, энергетика, АПК, банки, машиностроение.

"Он начинает выстраивать бизнес империю, проникая в другие виды бизнеса, например в энергетический бизнес. Ведь является иллюзией утверждение, что если во главе страны будет олигарх, то он будет работать на благо народа. В действительности мы видим, что богатый человек думает только о том, как приумножить то, что он имеет", — заявил РИА Новости Украина политолог Алексей Якубин.

В собственности президента находятся, кроме Roshen, судостроительное предприятие ("Ленинская кузница"), "Международный инвестиционный банк", машиностроительная корпорация "Богдан", сахарозаводы, страховые компании, фитнес-центр "5 элемент", 5 канал и ряд других крупных активов. Все они имеют крайне запутанную форму собственности, поскольку номинальными владельцами предприятий являются паевые инвестиционные фонды, которыми управляют компании по управлению активами (КУА).

Это позволяет спрятать бизнес от наездов правоохранителей, а также сэкономить на уплате налогов.

Все вышеупомянутые предприятия после начала президентства Порошенко получили феноменальный успех, став завоевывать рынки и получать госзаказы. Так, банк Порошенко за последние 9 месяцев увеличил прибыль в 2,5 раза – до 2,9 млн. долларов. Банк занимает 23 место, но уверенно пробивается вверх, "чудом" получая все новых клиентов и "зарплатные" проекты новых фирм и заводов.

"Ленкузня" (нынче "Кузница на Рыбальском") получает все больше госзаказов. В частности, осваивает производство новых видов оружия, среди которых – 40 мм гранатомет УАГ-40 с отечественной оптикой, боевые модули для бронетехники ОБМ, БМ "Скорпион".

В 2015 завод приступил к работам по созданию двух новых бронемашин – 10-тонной БМ "Тритон" и 15-тонной БМ "Арбалет". Также «Кузня" кооперируется в производстве радиоэлектронного оборудования для защиты госграницы.

Активно влазила "Кузня" в проекты по строительству и ремонту кораблей, выпихивая оттуда конкурентов. Так, правительство в 2015 году прекратило финансирование строительства корвета "Владимир Великий" в рамках программы "Украинский корвет". Судно было почти достроено, однако властям не понравилось как название (ассоциировавшись с президентом одной страны), так и место строительства – "Черноморский судостроительный завод", принадлежащий группе компаний "Смарт" Вадима Новинского. Сэкономленные на корвете средства были потрачены на ремонт флагмана "Гетьман Сагайдачный", часть средств на ремонт (11 млн. грн) при этом, получил завод Порошенко. По данным ряда СМИ, "Ленкузня" выступила "прокладкой" для разворовывания средств, предназначенных для ремонта флагмана и других военных кораблей.

Что касается боевых машин "Тритон", то они стали предметом уголовного дела. НАБУ расследует закупку Государственной пограничной службой за деньги госбюджета бронемашин "Тритон" у завода "Кузница на Рыбальском".

"Стоимость одного боевого дистанционного модуля должна была составлять 4,75 млн гривен. Однако, фактически стоимость одной единицы закупленного Государственной пограничной службой "Тритон-0103" составила 14,876 млн грн… Также, аудитом установлено, что принятие решения руководством ГПС Украины по закупке указанной специальной техники до введения ее в эксплуатацию является нарушением постановления Кабинета министров от 25 февраля 2015 года №345, которым утверждается порядок поставки вооружения, военной и специальной техники…

Приобретенная за счет бюджетных средств ГПС Украины у Завода Кузница на Рыбальском специальная техника в количестве 4 единицы… фактически в 2016 году подразделениями Государственной пограничной службы по целевому назначению не использовалась", – говорится в решение суда, который выдал НАБУ разрешение на выемку документов на заводе.

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"Любі друзі" Порошенко могут также быть замешаны в другом коррупционном скандале – с фирмой "Трейд коммодити", которая фигурирует в деле о растрате государственных средств на сумму свыше 149 миллионов гривен при закупке топлива для Минобороны. Ряд СМИ подозревает в причастности к компании народного депутата от БПП Александра Грановского, однако тот отвергает эти обвинения.

Таким образом, деятельность предприятий Порошенко на оборонном поприще приносит скорее убытки государству, чем пользу, обогащая карманы президентского окружения.

"Война в корне изменила модель обогащения Порошенко. Вместо шоколада он теперь зарабатывает на смерти. И, судя по результатам, быть оружейным королем куда выгоднее, чем шоколадным", — отметил финансовый обозреватель Александр Дубинский.

В планах бизнес-империи Порошенко активное расширение – в первую очередь, за счет других олигархов. Не исключено, что в ближайшее время в его бизнес-империю президента войдут национализированные банки – "Приватбанк", "Укргазбанк" или же выкупленный задешево у российских владельцев "Сбербанк". После создания мощного финансового ядра мощно приступать к формированию крупнейшей финансово-промышленной группы (ФПГ).

В сфере интересов Порошенко и энергетический сектор. В последнее время власть давала "зеленый свет" для роста доходности компании ДТЭК Рината Ахметова, взвинчивая для него тарифы на тепло и электроэнергию, вводя сомнительные схемы "Роттердам плюс" и RAB, которые принесли Ринату Ахметову миллиарды гривен.

По данным рейтинга "Новое Время" (составленный совместно с Dragon Capital), состояние Ахметова за год выросло почти на 70% — до 6,9 млрд. долларов (при этом, состояние Порошенко за этот период выросло всего на 7% до 1 млрд. долларов). Близкая к Порошенко компания ICU скупила еврооблигации ДТЭК 2013 года (погашение в 2018 году, сумма выпуска 750 млн долларов.), что подтвердил и сам гендиректор Максим Тимченко. Не исключено, что выкуп является завуалированной покупкой части ДТЭК в обмен на преференции в бизнесе.

Roshen – на пути к монополии

После восхождения на трон, кондитерский бизнес перестал давать основные доходы в бизнес-империи Порошенко, однако президент продолжает беречь Roshen, как зеницу ока.

За последние несколько лет доля Roshen на рынке кондитерских изделий выросла вдвое – почти до 40% кондитерского рынка, вытеснив двух основных конкурентов – АВК и "Конти". Компания президента не дает им восстановить производство (которое они утратили из-за конфликта в зоне АТО), демпингуя на рынке кондитерских изделий и навязывая свою продукцию торговым сетям и бюджетным учреждениям.

Компания достраивает в Борисполе бисквитый цех за 1,5 млрд. грн. При этом, как рассказывают местные жители, землю под застройку президент получил обманным путем. Местные депутаты выделили Порошенко 20 га земли кратчайшим путем без аукциона, в нарушении всех процедур. Roshen не выкупил землю, а получил ее в долгосрочную аренду у некой коммунальной компании, соответственно, не заплатил городу налога на землю.

Бориспольчане жалуются, что Roshen обманул их с трудоустройством. Если раньше компания обещала брать на работу только жителей города, выплачивая им солидную зарплату, то сейчас набирает людей из других регионов за очень скромное жалование.

Как сообщили РИА Новости Украина бывшие сотрудники Киевской кондитерской фабрики Roshen, на заводе давно действуют жестокие порядки: за малейшее отступление от правил сотрудников либо штрафуют, либо выгоняют.

"Киевские торты больше не производят в Киеве, об это мало кто знает. Их выпуск перенесли в Винницу. Все основное производство также перенесли туда. Нам сказали – либо езжайте работать в Винницу без компенсации аренды жилья, либо увольняйтесь. Вот мы и уволились, нам сразу же размагнитили пропуска и мы еле смогли забрать свои вещи и документы", — сообщил РИА Новости Украина Александр Журба, проработавший на фабрике 13 лет водителем погрузчика.

Похоже, с такими "европейскими" правилами работы придется ознакомиться еще тысячам украинцев, поскольку у президента – поистине императорские планы по расширению своего бизнеса в Украине.