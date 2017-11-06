Тренд дня: "Порошенко с оффшорами, как грабитель-форточник"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Глава государства Петр Порошенко стал фигурантом нового оффшорного скандала. Накануне одновременно 400 журналистов из 67 стран опубликовали материалы о финансовых тайнах чиновников, поп-звезд и других известных людей.

Доступ к документам предоставил неизвестный источник. Он поделился с немецкой газетой Süddeutsche Zeitung миллионами документов о владельцах оффшорных фирм на экзотических островах – Кайманах, Бермудах, Британских Виргинских и других.

Новое глобальное журналистское расследование назвали Paradise Papers. Кроме Порошенко, в документах также фигурируют более десятка фамилий украинских чиновников.

Напомним, в минувшем году СМИ обнародовали одновременно ряд журналистских расследований об участии известных политиков в оффшорных схемах. В частности, были обнародованы данные, что в оффшоры выводили деньги компании, связанные с украинским президентом.

Политические эксперты и аналитики прокомментировали скандал с новыми офшорами президента.

Блоггер и финансовый обозреватель Александр Дубинский выразил мнение, что данные об оффшорах главы государства свидетельствуют только об одном – Порошенко никогда не собирался реформировать Украину.

"То, что президент повыводил свои бизнесы в оффшоры — говорит только об одном. Он никогда и не собирался реформировать эту страну. Его приход к власти имел целью только максимизацию прибыли", — написал Дубинский в Facebook.

Блоггер отметил, что все действия Порошенко были направлены "на защиту украденных в Украине денег".

"Говоря простым языком, он грабитель-форточник. Который залез в чужую квартиру и выкидывает добро через окно, своим подельникам. Пока не пришли хозяева. Поменяли, короче, шапочника на форточника", — резюмировал Дубинский.

Скриншот с сайта Facebook

Экс-министр юстиции Елена Лукаш напомнила, что баллотируясь в президенты Порошенко обещал продать свой бизнес, однако в итоге продал страну.

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"Снова разоблачения и скандалы. "Paradise Papers" принимает эстафету у "Panama Papers". Скучно читать о попытках спрятать средства или минимизировать налоги. Мы же из страны "Lapshen"! У нас почти каждый нормативно-правовой акт, закупка и приказ — это противоестественный Lapshen. Иногда Papers, иногда Аbuse. Обещал продать бизнес, а продал страну. Обещал мир, свободу, порядок, Европу, процветание… построил концлагерь", — написала Лукаш.

По ее мнению, у украинцев забрали в сотни раз больше, чем обещали.

Скриншот с сайта Facebook

"Это объяснимо. Недержание речи до выборов, и провалы памяти после. Потому что деньги очень нужны и власть. У нас теперь можно экономить на жизнях, но нельзя экономить на обещаниях", — подытожила юрист.

Также эксперты обратили внимание на криминальные происшествия, захлестнувшие на минувших выходных Украину.

Напомним, ночью 5 ноября в Харькове киллер расстрелял машину Audi из автомата. Сообщалось, что убийца выпустил по своей жертве две очереди с автомата. Позже нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что убитый – коммерсант Эдуард Аксельрод, имевший отношение к криминальному миру. По мнению депутата, расстрел машины в Харькове связан с убийством экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Не обошлось без происшествий и в Днепре. В ночь на 5 ноября в Днепре произошло кровавое ограбление. Пятеро полицейских получили ранения в результате взрыва гранат на месте преступления. А в Хмельницком на выходных произошла стрельба в помещении розыгрыша лотереи: были ранены 5 человек.

Лукаш отметила, что в Украине осталась "территория огромных возможностей для шайки преступников".

"Каждая вторая новость о кровавых разборках и мародёрстве. В стране, возглавляемой паразитами и бандитами, это закономерно и логично.

Нам срочно нужны: Дезинфекция. Дебандитизация. Деколонизация", — подчеркнула Лукаш.

Скриншот с сайта Facebook

Глава общественной организации "Жилищный союз Украины" Александр Скубченко акцентировал, что жестокие преступления уже стали обыденностью.

"В Харькове человека из автомата расстреляли, в Днепре — копов гранатами взорвали… Уже обычная ночь в Украине майдана. Террористы в балаклавах живут своей обычной жизнью. Им же слава и они неприкасаемые", — написал Скубченко.

Скриншот с сайта Facebook

Юрист Андрей Портнов считает, что рост преступности связан с тем, что власти не справляются с управлением в стране.

"Из резонансного — пятеро раненых полицейских в Днепре, ещё пятеро в Хмельницком и один убитый автоматной очередью в Харькове. Уже даже не имеет значения сколько вы украли. Вы просто не справляетесь с управлением, не умеете работать и принимать жёсткие решения", — подчеркнул Портнов.