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    Аналитика и комментарии

    Тренд дня: "Порошенко с оффшорами, как грабитель-форточник"

    Тема:

    Скандал с оффшорами. Порошенко и Mossack Fonseca (237)

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    Политические аналитики и эксперты прокомментировали новый оффшорный скандал, фигурантом которого стал президент Петр Порошенко, и громкие преступления минувших выходных.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Глава государства Петр Порошенко стал фигурантом нового оффшорного скандала. Накануне одновременно 400 журналистов из 67 стран опубликовали материалы о финансовых тайнах чиновников, поп-звезд и других известных людей.

    Документы
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    Новое оффшорное досье: Британская монархия, Тиллерсон и лидер Канады

    Доступ к документам предоставил неизвестный источник. Он поделился с немецкой газетой Süddeutsche Zeitung миллионами документов о владельцах оффшорных фирм на экзотических островах – Кайманах, Бермудах, Британских Виргинских и других.

    Новое глобальное журналистское расследование назвали Paradise Papers. Кроме Порошенко, в документах также фигурируют более десятка фамилий украинских чиновников

    Напомним, в минувшем году СМИ обнародовали одновременно ряд журналистских расследований об участии известных политиков в оффшорных схемах. В частности, были обнародованы данные, что в оффшоры выводили деньги компании, связанные с украинским президентом.

    Политические эксперты и аналитики прокомментировали скандал с новыми офшорами президента.

    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Сайт президента Украины
    Тренд дня: "Верховный главнокомандующий - акционер завода - наполняет офшоры"

    Блоггер и финансовый обозреватель Александр Дубинский выразил мнение, что данные об оффшорах главы государства свидетельствуют только об одном – Порошенко никогда не собирался реформировать Украину.

    "То, что президент повыводил свои бизнесы в оффшоры — говорит только об одном. Он никогда и не собирался реформировать эту страну. Его приход к власти имел целью только максимизацию прибыли", — написал Дубинский в Facebook.

    Блоггер отметил, что все действия Порошенко были направлены "на защиту украденных в Украине денег".

    "Говоря простым языком, он грабитель-форточник. Который залез в чужую квартиру и выкидывает добро через окно, своим подельникам. Пока не пришли хозяева. Поменяли, короче, шапочника на форточника", — резюмировал Дубинский.

    Скриншот с сайта Facebook

    Экс-министр юстиции Елена Лукаш напомнила, что баллотируясь в президенты Порошенко обещал продать свой бизнес, однако в итоге продал страну.

    Читайте также: Дело оффшоров Mossack Fonseca и Украина. Комментарий эксперта

    "Снова разоблачения и скандалы. "Paradise Papers" принимает эстафету у "Panama Papers". Скучно читать о попытках спрятать средства или минимизировать налоги. Мы же из страны "Lapshen"! У нас почти каждый нормативно-правовой акт, закупка и приказ — это противоестественный Lapshen. Иногда Papers, иногда Аbuse. Обещал продать бизнес, а продал страну. Обещал мир, свободу, порядок, Европу, процветание… построил концлагерь", — написала Лукаш.

    По ее мнению, у украинцев забрали в сотни раз больше, чем обещали.

    Скриншот с сайта Facebook

    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Facebook Оксаны Блищик
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    "Это объяснимо. Недержание речи до выборов, и провалы памяти после. Потому что деньги очень нужны и власть. У нас теперь можно экономить на жизнях, но нельзя экономить на обещаниях", — подытожила юрист.

    Также эксперты обратили внимание на криминальные происшествия, захлестнувшие на минувших выходных Украину.

    Напомним, ночью 5 ноября в Харькове киллер расстрелял машину Audi из автомата. Сообщалось, что убийца выпустил по своей жертве две очереди с автомата. Позже нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что убитый – коммерсант Эдуард Аксельрод, имевший отношение к криминальному миру. По мнению депутата, расстрел машины в Харькове связан с убийством экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

    Сотрудники полиции в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Не обошлось без происшествий и в Днепре. В ночь на 5 ноября в Днепре произошло кровавое ограбление. Пятеро полицейских получили ранения в результате взрыва гранат на месте преступления. А в Хмельницком на выходных произошла стрельба в помещении розыгрыша лотереи: были ранены 5 человек.

    Лукаш отметила, что в Украине осталась "территория огромных возможностей для шайки преступников".

    "Каждая вторая новость о кровавых разборках и мародёрстве. В стране, возглавляемой паразитами и бандитами, это закономерно и логично.

    Нам срочно нужны: Дезинфекция. Дебандитизация.  Деколонизация", — подчеркнула Лукаш.

    Скриншот с сайта Facebook

    Глава общественной организации "Жилищный союз Украины" Александр Скубченко акцентировал, что жестокие преступления уже стали обыденностью.

    "В Харькове человека из автомата расстреляли, в Днепре — копов гранатами взорвали… Уже обычная ночь в Украине майдана. Террористы в балаклавах живут своей обычной жизнью. Им же слава и они неприкасаемые", — написал Скубченко.

    Скриншот с сайта Facebook

    Юрист Андрей Портнов считает, что рост преступности связан с тем, что власти не справляются с управлением в стране. 

    "Из резонансного — пятеро раненых полицейских в Днепре, ещё пятеро в Хмельницком и один убитый автоматной очередью в Харькове. Уже даже не имеет значения сколько вы украли. Вы просто не справляетесь с управлением, не умеете работать и принимать жёсткие решения", — подчеркнул Портнов.

    Скриншот с сайта Facebook

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