Снег и другие проблемы. Чего ждать украинцам в ноябре?

cheline.com.ua

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Каждый месяц приносит украинцам все новые сюрпризы: то растут тарифы и цены, то власти придумывают очередные новшества. Последний месяц осени обещает быть насыщенным на события.

Что изменится в жизни украинцев с 1 ноября — в обзоре РИА Новости Украина.

Подорожание газа

В ноябре тариф на газ для промышленных потребителей подорожает в среднем на 7,5%. Минимальная цена с учетом НДС выросла с 8164 до 8805 грн, а максимальная цена поднялась почти на 690 грн.

В то же время тариф на газ для населения все еще обсуждают с МВФ. По расчетам "Нафтогаза", почти на 18% с октября должны были поднять тарифы для простых украинцев. Таким образом, цена на газ должна была повысится на 1117 гривен за одну тысячу кубических метров.

Однако в Министерстве энергетики с такими расчетами не согласились. Теперь изменения согласовывают с МВФ, и если кредиторы согласятся, то до апреля следующего года тарифы на газ для населения не изменятся.

Цены на продукты все выше

По прогнозам экспертов, украинцам следует готовится к дальнейшему подорожанию социальных продуктов в Украине на 10-12%, после чего произойдет стабилизация. Однако овощи будут дорожать. Это связано с отменой регулирования цен государством на продукты питания, а также с неурожаем.

По данным экспертов, пик роста цен пришелся на последние три месяца. Больше всего дорожали социальные виды продуктов питания (мясо, молоко, сыр, овощи с огорода и т.д.) С начала года на 30% выросли в цене все виды мяса, сало — на 64%, свинина — на 44%, говядина — на 34%, курятина — на 32%. Теперь килограмм говядины можно купить, в среднем, по 112грн, свинины — по 101 грн., сала — по 65 грн., колбасы вареной — по 74 грн., курицы — по 55 грн.

В последние месяцы дешевела только гречка.

Визит миссии МВФ

Кроме того, в ноябре ожидается приезд миссии МВФ в Украину. Как сообщил и.о. главы Нацбанка Яков Смолий, это будет связано с пересмотром и анализом бюджета на 2018 год.

Смолий уточнил, что миссия должна прибыть в Украину после рассмотрения госбюджета-2018 в первом чтении, но точная дата пока не называется.

Читайте также: От зарплаты до зарплаты. На что украинцы тратят большую часть получки

Замглавы главы Нацбанка Дмитрий Сологуб, отметил, что НБУ ожидает получения двух траншей от МВФ в 2018 году. "Мы ожидаем, что Украина получит транш от МВФ на 2 млрд долларов в первом квартале 2018 года. И в течение года еще один транш на 1,5 млрд долларов", — сказал он.

Повышение пенсий

Последний месяц осени принесет хорошие новости пенсионерам: те кто, не получили повышение пенсий в октября, получат в ноябре, а это около 40 тысяч пенсионеров. Как говорят в Кабмине, сложности возникли из-за проведения перерасчета в связи с пенсионной реформой.

Однако, как подчеркнул вице-премьер Павел Розенко, перерасчет в любом случае будет проведен, начиная с октября, в связи с чем такие пенсионеры получат соответствующие доплаты.

Поезда РФ в обход Украины

В ноябре отправятся в обход Украины первые пассажирские поезда РФ.

15 ноября начнется движение пассажирских поездов по недавно построенному в обход Украины участку железной дороги Журавка — Миллерово в Ростовской и Воронежской областях РФ.

До этого только грузовые поезда двигались по новому маршруту.

Будет изменен маршрут следования пассажирских поездов из Москвы — в Кисловодск, Анапу, Назрань, Адлер, Новороссийск, из Санкт-Петербурга — в Адлер.

Протесты горняков

В ноябре горянки готовят новые акции протеста, в случае невыплаты им зарплат.

18 октября глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что на шахтах обострилась ситуация с выплатой зарплат и если власти не решат проблему, в ноябре возможны новые акции протестов.

По его словам, "снова обострилась ситуация на шахтах государственных предприятий". В частности, горняки первой смены шахты №9 "Нововолынская" прекратили отгрузку угля потребителям, а работники шахты 1/3 "Новогродовская" в Донецкой области ожидают выплаты зарплаты, но тоже в противном случае могут устроить забастовку.

"План Маршалла" для Украины

В ноябре на саммите Восточного партнерства будет представлен "план Маршалла" для Украины. Экс-премьер-министр Литвы и депутат сейма Андрюс Кубилюс, который является одним из авторов документа, отметил, что план для Украины разрабатывается по принципу "плана условий реформ", и выделяемые средства пойдут не в госказну, а будут направлены на конкретные проекты, как это работало в оригинальном "плане Маршалла".

По словам первого вице-премьера Украины Степана Кубива, проект рассчитан на 10 лет и предусматривает предоставление Украине ежегодно финансовой поддержки на 5 миллиардов долларов. Первая конференция доноров по предложенному Литвой "плану Маршалла" для Украины запланирована на февраль-март 2018 года.

Запуск ракет в космос

В ноябре в космос запустят три ракеты, созданные при участии Украины. В частности, состоятся запуски ракетоносителей "Вега" (8 ноября), "Антарес" (10 ноября) и "Зенит" (точная дата не указана).

Следует отметить, что ракета-носитель Зенит разработана КБ Южное им. М.К. Янгеля и изготовлена госпредприятием Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова в кооперации с другими предприятиями. Ракета является одной из самых успешных в мире и предназначена для доставки космических аппаратов средней массы на средние, высокие круговые и эллиптические околоземные орбиты, включая переходную к геостационарной и геостационарную орбиты.

Новый сервис в поездах

Уже в ноябре в ночных поездах введут сервис полноценного питания, сообщают в "Укрзализныци".

"Мы предложим нашим пассажирам полноценный ассортимент вкусных и полезных блюд. Это будут салаты, первые, вторые блюда. Вопрос обеспечения питанием в ночных поездах назрел уже давно, однако мы не хотим предлагать нашим пассажирам консервы или сухпайки…", – заявлял и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Он заверил, что стоимость блюд будет такой, как в заведениях общественного питания средней ценовой категории.

Дэвид Линч в Украине

Киев с 16 по 18 ноября посетит автор культового сериала "Твин Пикс" Дэвид Линч. В рамках своего визита легендарный американский режиссер запланировал гала-ужин в одном из столичных отелей. Однако билеты на встречу будут стоить от 23 до 46 тысяч гривен.

Читайте также: Украина, где-то на задворках мировой экономики

По словам организаторов, все гости гала-ужина будут иметь возможность лично пообщаться с Дэвидом Линчем в неформальной обстановке и задать ему вопросы.

Главный повод для визита в Киев у 71-летнего режиссера — открытие в Киеве представительства именного благотворительного фонда David Lynch Foundation.

По материалам из открытых источников интернет