Эксперт о подорожании водки и тратах украинцев на алкоголь

По словам Алексея Дорошенко, лишь 10% бутылки составляет стоимость спирта и все, что связано с производством водки.

"Если говорить о легальной водке, то более половины — 56% — составляют акцизы, налоги, и 34% — это прибыль производителя и прибыль продавца", — заявил эксперт в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Еще в декабре 2016 года минимальная розничная стоимость водки увеличилась приблизительно в 2,5 раза. В марте 2017 году акцизы также повысились: ставка акциза на этиловый спирт повысилась на 20%, на винодельческую и слабоалкогольную продукцию — на 12%. В сентябре правительство обосновало необходимость повышения цен на алкоголь тем, что они не соответствуют реальным затратам производителей на изготовление и реализацию алкогольных напитков.

В 2018 году акцизы снова вырастут. Еще 19 июля Кабмин одобрил соответствующий проект изменений в Налоговый кодекс. Согласно документу, акциз на спирт возрастет с 126,96 до 141,18 грн за 1 литр чистого спирта. Акциз на пиво предлагают увеличить с 2,78 до 3,09 грн/л, на вина крепленые и вермуты — с 8,02 до 8,92 грн/л, на игристые — с 11,65 до 12,95 грн/л. Заявленное предстоящее повышение акцизов невелико и, вроде бы, покупатель особо не ощутит удара по кошельку. Реальная ставка акциза на 2018 год будет известна вероятнее всего в декабре, когда парламентарии примут бюджет на следующий год — отмечают эксперты. В прошлом году рост ставки составил 40%, что было в несколько раз выше изначально предполагаемой индексации.