Каталония объявила о независимости: реакция Мадрида и евро

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Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании.

Референдум по вопросу независимости прошел в Каталонии еще 1 октября. За отделение от Испании, по данным каталонского правительства, тогда проголосовали 90,18% избирателей, явка составила 43,03%, сообщают РИА Новости.

Тем не менее, выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума, глава Каталонии Карлес Пучдемон предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями.

Чуть более чем через две недели стало ясно, что диалога не получилось.

17 пунктов независимости

Леворадикальная партия "Кандидатура народного единства" (CUP) и выступающая за независимость автономного сообщества коалиция "Вместе "да", обладающие абсолютным большинством в каталонском парламенте, в пятницу внесли на рассмотрение законодательного органа резолюцию, в которой содержатся слова, что "Каталония превращается в независимое государство в форме республики".

Перед началом голосования депутаты оппозиционных фракций парламента Каталонии покинули зал заседаний, ранее они уже отметили, что считают голосование незаконным.

Тем не менее, большинством голосов резолюция была одобрена. В голосовании приняли участие 82 депутата из 135, 70 из них поддержали документ.

REUTERS Albert Gea Лидер популярной партии Ксавье Гарсия Альбиоль выступает на пленарном заседании в региональном парламенте Каталонии в Барселоне

Он состоит из 17 пунктов, все они затрагивают различные процессы по обретению Каталонией независимости. Среди них есть такие, как "содействие заключению договора о двойном гражданстве с Испанией", "продвижение перед всеми государствами признание Каталонской Республики", "разработка предложений о распределении активов и обязательств между Каталонией и Испанией" и другие.

Улица

Криками "Независимость!" и "Демократия!" встретили участники многотысячного митинга, проходящего недалеко от здания парламента Каталонии, решение депутатов о принятии резолюции, дающей право на провозглашение республики и начало процесса разработки конституции нового государства.

REUTERS Yves Herman Люди празднуют после того как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании

В течение нескольких часов десятки тысяч человек, собравшиеся недалеко от парка, где расположен парламент, следили за ходом голосования на большом экране, на котором транслировалось заседание. В то время, когда депутаты голосовали по резолюции, предложенной коалицией "Вместе за "да" и леворадикальной партией "Кандидатура народного единства", участники акции приветствовали их бурными возгласами "Вау".

После того как результаты голосования были объявлены спикером парламента Карме Форкадель, в толпе взорвалось несколько дымовых шашек.

"Сегодня, наконец, мы обрели то, к чему так долго готовились. Мы станем независимым государством", — сказал один из участников митинга, размахивая эсселадой — неофициальным флагом независимой Каталонии.

Мадрид восстановит законность

В Мадриде настроения совсем другие. Премьер-министр Испании Мариано Рахой, например, заявил, что просит "о спокойствии всех испанцев". Он также написал на своей странице в Twitter, что "правовое государство восстановит законность в Каталонии". Как ожидается, позднее состоится экстренное заседание кабинета министров Испании, а испанский сенат уже постановил ввести прямое правление Мадрида в Каталонии.

Ранее испанское правительство решило применить для разрешения каталонского кризиса 155-ю статью конституции, по которой возможно ограничение автономии региона. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей.

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Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон назвал это решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию.

Реакция евро

На новости из Каталонии немедленно отреагировали европейские рынки.

Испанский фондовый индекс IBEX 35 снизился на 1,78%, сообщается на сайте Мадридской биржи.

REUTERS Juan Medina Люди празднуют после того как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании

При этом другие европейские индексы продолжили расти — британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,19% до 7499,5 пункта, французский CAC 40 рос на 0,72%, до 5494,7 пункта, немецкий индекс DAX повышался на 0,62% — до 13214,5 пункта.

Кроме того, объявление независимости Каталонии негативно сказалось на торгах евро. Курс евро усилил снижение, упав ниже 1,16 доллара впервые с 19 июля.

Мнение эксперта

Заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер считает, что Мадрид может расценить провозглашение парламентом Каталонии независимости как попытку государственного переворота.

"Сейчас речь идет о том, как это оценивать. Потому что Мадрид может оценить объявление о независимости как попытку государственного переворота. А если будут волнения в Барселоне, то использовать силы правопорядка для восстановления законности, а может быть даже войска. Мне кажется, что этого не будет, но совершенно точно, что отстранят Пучдемона и всю компанию, которая все это затеяла. Потому что это люди, которые вышли за рамки закона и любое правительство имеет право восстановить порядок по правилам, которые здесь имеют место", — сказал эксперт.

По его словам, в провозглашении парламентом Каталонии независимости, нет ничего неожиданного.

"Но парламент Каталонии очень ограничен в своих действиях, потому что они не могут отделиться. Это противоречит конституции, и правительство Испании работает в данном случае, в строгом соответствии с конституцией, которая предполагает, что подобный референдум должен быть согласован с Мадридом после довольно сложной процедуры согласования. Законного референдума в Каталонии не было, поэтому все, что они организовали — это незаконно", — добавил Швейцер.

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