Монетизация субсидий: деньги достанутся олигархам

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Украина вступила в отопительный сезон с огромными долгами на жилищным субсидиям.

Правительству критически не хватает денег, поэтому оно решило со следующего года провести так называемую монетизацию, то есть, выдавать субсидии живыми деньгами. Однако деньги получат не население, а поставщики услуг — энергетические монополии, которые контролируют олигархи.

Монетизация: новая афера?

На этой неделе стали известно, как будет выглядеть монетизация субсидий, которая должна начаться с первого января 2018 года. Минфин хочет отменить взаимозачеты между государством, поставщиками жилищно-коммунальных услуг и потребителями жилищных субсидий (а это более 40% населения). Предусматривается, что субсидианты будут получат деньги на карточку, с помощью которой и будут оплачивать полную стоимость жилищно-коммунальных услуг. Сейчас они оплачивают лишь часть квитанции.

Однако, у властей не хватает денег, поэтому долги перед поставщиками энергоносителей постоянно растут, сейчас они превышают 20 миллиардов гривен, о общая сумма задолженности друг другу предприятий ЖКХ составляют более 30 млрд. грн. Огромные долги государство пытается закрыть с помощью взаимозачетов — прощает налоги, задолженность предприятий ЖКХ за газ.

В этом году на выплату субсидий придется потратить 70 млрд. грн. В бюджете было заложено 47 млрд грн, однако денег не хватило, уже сейчас общие затраты на субсидии составили 60 млрд. За первые два месяца отопительного сезона необходимо найти на субсидии дополнительные 10 млрд грн.

В Минфине считают, что в результате взаимозачетов теряются миллиарды гривен, поэтому нужно перевести всех исключительно на денежные расчеты.

21 октября в "Зеркале недели" вышла статья заместителя министра финансов Сергея Марченко, в которой он рассказал о том, как будет проходить монетизация. Ее планируют разбить на 3 этапа. На первом этапе на денежные расчеты переведут поставщиков услуг. Причем, это начнут делать уже с 1 января. На втором этапе будет проведена подготовка к монетизации на уровне домохозяйств. Будет создана необходимая инфраструктура, единый реестр и базы данных субсидиантов, проведена их верификация. И только на третьем этапе будет проведена монетизация субсидий на уровне домохозяйств. О сроках третьего этапа замминистра не сообщил.

"На практике это будет работать следующим образом: перечисление субсидии будет осуществлять непосредственно Госказначейство без каких-либо протоколов. Субсидии будут перечисляться за фактически потребленные энергоносители и предоставленные услуги, что позволит избежать ситуаций, когда, например, исполнители получают больший объем субсидий, чем потребили домохозяйства. Кроме того, будут четко установлены сроки проведения расчетов — до 24-го числа каждого месяца, что будет гарантировать своевременность оплаты. И при этом исполнители услуг смогут выбирать наиболее конкурентного поставщика энергоносителей и рассчитываться с ним "живыми" деньгами от субсидий", — сообщается в статье замминистра финансов Сергей Марченко.

По его словам, субсидии будут использоваться исключительно для расчетов за предоставленные жилищно-коммунальные услуги и оплату налоговых обязательств в бюджет.

Живые деньги получат любі друзі

"У правительства нет желания ускорить процесс монетизации в пользу населения. Все деньги они хотят отдать монополистам. Люди с помощью денег могли бы рассчитываться за услуги, либо утеплить дома. Но для них это откалывается на неопределенный срок. При этом для предприятий чиновники не мешкают, для них не нужна никакая подготовка, с 1 числа им уже запустят монетизацию. Если ранее между государством и поставщиками происходил взаимозачет по задолженностям за газ и по налогам, то сейчас они получат живые деньги, которые будут распихивать на свои нужды, а задолженность перед государством как была, так и останется", — сообщил РИА Новости Украина аналитик ОО "Публичный аудит" Тарас Галайда.

По словам эксперта, чиновники тем самым, создают тепличные условия для монополистов-поставщиков коммунальных услуг.

"С одной стороны, мы видим, что правительство говорит о демонополизации, о том что будут созданы какие-то рынки. Что они будут демонополизировать рынок жилищно-коммунальных услуг. Однако все происходит с точностью наоборот. Если раньше монополисты обязаны были ставит счетчики, то сейчас такой обязанности у них уже нет. Согласно новому закону, все затраты по установке счетчиков переложены на население. Если человек имеет долг, то он лишается субсидий, при этом, он не может даже доказать свою правоту. Новый закон о ЖКХ оставляет для монополистов все, как было, а для населения вводятся пени и штрафы. Делается это для того, чтобы население оплачивало все по максимуму и монополист не остался в убытке. Это комплексная программа по поддержанию монополий", — отметил Галайда.

При этом, эксперт не считает, что выдача денег населению на субсидии приведет к их проеданию, о чем заявлял ранее министр социальной политики, а ныне главный диетолог страны Андрей Рева. Данные средства перечисляются на банковский счет, с которого могут оплачиваются только услуги ЖКХ и программы энергоэффективности.

"С этой карты нельзя сходить в магазин, оплатить покупку продуктов, ограничивается целевое использование, население не сможет их проесть", — заявил Галайда, отметив, что власти намеренно затягивают с выплатой субсидий населению живыми деньгами, поскольку так больше денег получат монополисты.

"Государство берет на себя повышенное обязательство по отношению к монополиям. Государство будет рассчитываться с монополистам своевременно, при этом, никакой повышенной ответственности перед государством монополист не имеет. Как не рассчитывались по долгам, так и не будут рассчитывается. Вместо взаиморасчетов они получат живые деньги, который легче украсть и вывезти в оффшор", — отметил Галайда.

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Действительно, власть в последнее время проявляет повышенный интерес к созданию тепличных условий для энергетических монополистов, которые принадлежат лояльным к президенту олигархам. Псевдорыночные схемы "Роттердам+", "Дюссельдорф+", стимулирующие RAB-тарифы, повышение тарифов на тепло, газ и электроэнергию многократно увеличили прибыли олигархов, которые делятся ими с олигархом номер один.

"Тышком-нышком, но за годы президентства Петр Порошенко стал фактическим совладельцем компании ДТЭК Ахметова. Произошло это путем скупки евробондов ДТЭК и долгов компании перед международными банками. Так что встречайте нового энергетического олигарха Украины", — написал на своей странице в Facebook Сергей Лещенко.