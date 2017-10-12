Гройсманизация энергосистемы и крах "субсидионного коммунизма"

Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, для РИА Новости Украина

Конфликт между НАК "Нафтогаз Украины" и Кабмином относительно стоимости газа для населения и ТКЭ в текущем отопительном сезоне достиг своего апогея. Третейским судьей должен выступить МВФ, с представителями которого в Вашингтоне ведет переговоры министр финансов Александр Данилюк. Впрочем, вне зависимости от решения МВФ, ни текущий, ни будущий бюджеты Украины не выдержат субсидионной нагрузки. Эксперимент ускоренной европеизации коммунальных тарифов подошел к своему ожидаемому финалу. Государство не в состоянии построить "коммунальный коммунизм" для всего населения в отдельно взятой европейской стране и переходит к окончательному стиранию коммунальных границ между городом и деревней.

Согласно обнародованному в понедельник, 9 октября, еженедельному отчету Госказначейской службы, дефицит между запланированными на весь (!) год средствами на оплату субсидий и фактически предоставленными (за 9 месяцев!) услугами превысил 2,2 млрд грн.

Напомним, что летом парламент принял изменения в бюджет. Тогда к плановой росписи в 47 млрд грн. на субсидии добавили еще 14 млрд грн. По оценкам Кабмина этих денег должно было хватить до конца текущего года на покрытие всех субсидий. Но "сталося, не як гадалося". До конца отопительного сезона разрыв в потребностях и бюджетном финансировании по самым оптимистическим оценкам может достичь 10 млрд грн, в том числе, только по Киеву — 1,5 млрд грн. То есть общий объем потребностей в субсидиях составит порядка 71 млрд грн до конца текущего года.

В проекте закона о Государственном бюджете на 2018 год, который активно пиарит правительство, на субсидии заложено 55 млрд грн, то есть даже меньше, чем подтвержденная в текущем году потребность в средствах. Не говоря уже о дефиците, который предстоит покрыть до конца года.

Впрочем, помимо "финансовой дыры" на уровне госбюджета так называемая децентрализация создала дополнительную финансовую проблему уже на уровне местных бюджетов. В отличие от предыдущих годов, когда субсидии вносились в одну бюджетную статью вместе со льготами (для инвалидов, ветеранов, чернобыльцев и прочих категорий, которые по статусу, а не по материальному положению платят за коммунальные услуги меньше), теперь финансирование льгот передали местным бюджетам. В принудительном порядке. В Ассоциации городов оценили дополнительные расходы местных советов в "лишних" 7 млрд грн. Которых у городов, конечно же, нет. И которые, конечно же, никто не собирается компенсировать, несмотря на фактически предоставленные услуги.

Фактически, переложив на плечи местных советов часть ответственности за будущие дефициты, правительство сможет их шантажировать, выделяя "любимчикам" подачки и используя недофинансирование как способ борьбы с неугодными.

Ярким примером того, как это может происходить, является постановление 558-р, принятое правительством с голоса в конце августа по инициативе Минфина. Суть документа в том, что им перераспределяются 2,4 млрд грн из выделенных дополнительно в бюджете средств на закрытие долгов по субсидиям. Только у Киева изъяли 1,4 млрд грн. При этом регионы, у которых забирали деньги, не обязательно были профицитными (скорее наоборот, большинство ушло еще в больший минус), а «счастливчики» не обязательно были в дефиците.

В результате произошел существенный перекос в сторону отдельных регионов, у которых остаток средств на погашение субсидий — положительный, в то время как в целом по стране — "минус" составляет 2,2 млрд грн.

В число самых "удачливых" попали Винницкая, Киевская и Херсонская области (в сумме около 1,2 млрд грн профицита на троих). В то же время Львовщина ушла в глубокий минус на более, чем полмиллиарда гривен. В дефиците Киев (-180 млн грн), Днепропетровская, Сумская, Житомирская, Тернопольская области (каждая примерно по —280 млн грн.). При этом только по Киеву ожидаемая потребность в дополнительном финансировании до конца года составит не менее 1,7 млрд грн.

Даже если предположить, что цена на газ будет сохранена, то нехватка средств бюджета для покрытия субсидий превысит 20 млрд грн до конца следующего года. В случае же провала переговоров Александра Данилюка в Вашингтоне и с учетом дефицита местных бюджетов, к этой цифре смело можно будет добавить еще 20 млрд гривен дополнительных расходов на субсидии населению, поскольку количество претендующих на помощь государства может вырасти до 90% домохозяйств.

Подведем неутешительные итоги, чем будут чреваты такие действия Кабмина.

Во первых. Понятно, что под угрозой проведение отопительного сезона в целом по стране. Прежде всего по причине ограничения газотранспортными компаниями объемов поставки газа на энергетические объекты городских и областных предприятий коммунальной энергетики (ТКЭ) из-за роста долгов перед НАК "Нафтогаз Украины". Помните, как в июне 2017 год "Киевтрансгаз" из-за высокого уровня задолженности "Киевэнерго" отключил газоснабжение Киевской ТЕЦ-6, и Киев остался без горячей воды, с удивлением узнав, что так уже давно живет вся Украина? Вот, теперь потихоньку вся Украина вместе с Киевом начнет узнавать, что такое снижение температуры теплоносителя зимой, когда в квартире может стать ой как неуютно.

Во-вторых, для тех же ТКЭ это означает отсутствие средств на финансирование ремонтных работ, обслуживание тепловых сетей в необходимых объемах, что приведет к увеличению аварийности и не своевременному устранению последствий аварий. А это опять же чревато снижению температуры теплоносителя в батареях или отключению теплоснабжения на несколько дней.

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И последнее.

Если правительство в спешном порядке не внесет изменения в Госбюджет этого года и не пересмотрит суммы субсидий в документе на следующий год, то финансовый коллапс энергосферы мягко и бесповоротно сотрет последнюю грань между городом и деревней, где водопровод, центральное отопление и канализация давно считаются непозволительной роскошью и "забаганками" избалованных горожан.