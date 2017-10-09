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    Выяснилось, как должникам ЖКХ можно оформить субсидии

    (обновлено: )1301
    Как отметили в правительстве, "государство, предоставляя субсидию, дает возможность семье в течение года решить вопрос с накопленной в прошлом задолженностью за коммунальные услуги".
    Заявление на получение субсидии. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. В случае наличия задолженности за ЖКУ для получения субсидии украинцы могут оформить договор о реструктуризации долга, сообщает "Урядовый портал".

    Заявление на получение субсидии. Архивное фото
    Украинское фото
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    "Государство, предоставляя субсидию, дает возможность семье в течение года решить вопрос с накопленной в прошлом задолженностью за коммунальные услуги. Если этого не сделано, государство опять же идет навстречу гражданам и позволяет оформить договор реструктуризации долга с поставщиком услуги для продолжения субсидии на следующий год (2017-2018 гг.)", — информирует портал.

    Кроме того, существуют отдельные случаи, когда граждане оспаривают в судебном порядке выставленную поставщиком услуги сумму задолженности и поэтому отказываются платить соответствующие средства или заключать договор реструктуризации.

    Денежные купюры гривны Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Также в Кабмине отметили, что долг за коммунальные услуги, который оспаривается в суде, не влияет на субсидию. В ситуации, когда граждане не согласны с задолженностью, они могут его обжаловать. На основании решения суда об аннулировании долга или до вынесения решения суда о сумме задолженности, оспаривается решение комиссий по вопросам назначения жилищных субсидий, работающих при органах исполнительной власти на местах, действие жилищной субсидии возобновляется с момента прекращения ее выплаты, то есть с мая 2017 года.

    В сообщении сказано, что текущая задолженность, то есть не оплаченные коммунальные услуги в марте, мае и июне, не влияют на процесс переназначения жилищных субсидий на новый период.

    Ранее эксперт по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук в эфире "ГС" отметил, что в связи с введением новых правил количество желающих получить субсидию будет расти с каждым месяцем.

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