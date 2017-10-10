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    Деньги на субсидии украинцам возьмут с ремонта дорог - эксперт

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    В эфире радиостанции Голос Столицы исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан заявил, что выплата субсидий разбалансирует местные бюджеты и уменьшит объем расходов на обеспечение программ жизнедеятельности.
    Электричество
    УНИАН

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Представители Ассоциации городов Украины против того, что оплата льгот населению за ЖКУ передается на уровень местных бюджетов. По их словам, это утяжелит местные бюджеты на 7 млрд гривен. Отметим, что такая инициатива предусмотрена в проекте бюджета на 2018 год.

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    В Ассоциации считают, что это нарушает принцип субсидиарности. Кроме того, дотации Минфина распределены несправедливо, а субвенций на транспорт не предусмотрено вообще.

    Подробнее о претензиях к госбюджету-2018 рассказал исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Возникнет проблема в том, что, во-первых, в большинстве местных бюджетов отсутствуют средства на финансирование таких льгот. И второй момент, что это неестественные их полномочия — финансировать такие льготы. Поэтому мы выступили категорически против, потому что в будущем это вообще разбалансирует местные бюджеты и уменьшит их объем расходов на те программы, которые являются естественными для них. Это жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, ремонты дорог и прочее обеспечение программ жизнедеятельности в их городах", — отметил эксперт.

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