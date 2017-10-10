Работают новые требования к начислению субсидий. Мнение эксперта

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Денег хватит, и субсидии будут предоставлять в течение отопительного сезона всем украинцам, которые будут в них нуждаться. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в Украине официально начался процесс расчета размера зимней субсидии. В течение октября управления социальной защиты населения автоматически рассчитают размеры помощи на отопительный сезон всем тем, кому в мае этого года субсидия была переназначена на период — 2017-2018 годов.

Никаких документов или справок субсидиантам повторно подавать не нужно.

Более подробно о субсидиях на новый отопительный сезон в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал эксперт по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук.

(текст публикуется на языке оригинала)

З 1 жовтня Кабмін запровадив новий порядок розрахунку субсидій на житлово-комунальні послуги, за яким враховуватимуть доходи громадян за I і II квартали цього року. Як це вплине на нарахування субсидій?

— Так, віднедавна змінилися вимоги до нарахування субсидій, які передбачали необхідність урахування доходу не за попередні 12, а за попередні 6 місяців. Та і в цілому формула розрахунку субсидії буде полягати у таких двох періодах, в цілому субсидія нараховується чи призначається на конкретний рік, але за результатом аналізу доходної бази кожного громадянина чи кожного суб’єкта, який звернувся за отриманням субсидії, за І-ІІ квартал, це один період, або за ІІІ-IV квартал відповідно. Безпосередньо це випливає з того, що людина могла в минулому році заробляти більше, а в цьому році менше, і навпаки, могла заробляти менше, але в даний момент вже більше, і, враховуючи останню динаміку зміни місця роботи, та й в цілому зміни в майновому стані громадян, що вони дуже швидко можуть міняти роботу, дуже швидко змінюється в них доходна та витратна частина, зробили такий більш гнучкий період – не 12 місяців, щоб обмежували таку мобільність трудову людей, а саме 6 місяцями. Це призведе в принципі до нового об’єму навантаження на органи соціального захисту, які у нас займаються розрахунком цих субсидій, та безпосередньо збільшить кількість людей, які хочуть бути потенційними субсидіантами.

Яка загальна кількість отримувачів субсидій в Україні?

— Станом на перше вересня заяв на отримання субсидій подало більше семи мільйонів осіб. До жовтня кількість цих людей динамічно збільшувалась, тому що якраз з урахуванням цих нових правил, як я вже казав, кількість потенційних отримувачів буде збільшуватись. Я очікую, за результатом аналізу, що загальна кількість людей, яким буде призначена субсидія, незалежно від того, скільки звернеться, а звернеться, я переконаний, що десь до 10 мільйонів, це буде кількість десь вісім мільйонів людей. І звертаються не просто сім’ї, звертаються безпосередньо власники особових рахунків, тому що, незважаючи на те, що в сім’ї може проживати декілька людей, але особовий рахунок на утримання житлово-комунального господарства — на одній людині. І тому саме ця людина звертається, і вона у тих відомостях, які подає, вона подає відомості і за себе, і за тих повнолітніх громадян-співмешканців, які з ним проживають, тобто зареєстровані, тому що вираховується їх сукупний дохід.

Не всі охочі отримають субсидії з урахуванням того, що навіть незважаючи на підвищення мінімальної пенсії чи тих пенсійних нарахувань, про які ми останнім часом чуємо завдяки так званій пенсійній реформі, і це якраз ситуація може вплинути на те, що люди випадуть із під переліку тих за рахунок збільшення доходів на пару копійок, але це перевищить мінімальну межу, необхідну для того, щоб отримати субсидію. Саме так може відбутися.

А якщо були борги за комунальні послуги?

— Ті особи, які мають борги, вони можуть отримати цю субсидію у тому випадку, якщо вони не визнають ці борги і ці борги є предметом судового розгляду. У такому випадку людина, якщо вона не погоджується, вона судиться, і це ще не доведений борг, тому що вона його опротестовує. В даному випадку вона про це інформує органи соціального захисту, і субсидія їм повинна призначатися. Водночас в тому випадку, якщо людина має борги і все-таки хоче отримати субсидію, і визнає цей борг, їй необхідно укласти з постачальником відповідних житлово-комунальних послуг договір про реструктуризацію, і цей факт також надасть змогу людині отримати субсидію.

Орендарям житла за субсидіями все ж таки можна звертатися?

— Не можна, а потрібно у тому випадку, якщо вони мають право на цю субсидію. Дійсно, останні зі змін, які стосуються саме людей, які не проживають у власному житлі, а орендують його у когось, їм надана змога звертатися за субсидією, але у випадку, якщо вони нададуть копію укладеного договору з орендодавцем про те, що вони це житло орендують. Для чого це потрібно? Для того щоб держава мала змогу врахувати, що вони по конкретній адресі проживають, отримують житлово-комунальні послуги, незалежно від того, у власному житлі вони проживають чи ні. І таким чином держава вже не буде вираховувати їх за іншою адресою, де вони дійсно зареєстровані і власником майна якого вони являються.

Спекуляції — це теж можливо, тому що знову-таки, що заважає особам, які хочуть отримати субсидію, подавати фіктивні договори оренди житла, яких насправді немає, але вони його заключать для того, щоб такий договір на субсидію надати. Що стосується інших спекуляцій. Спекуляції можливі в випадку, якщо не подають інформацію щодо кількості зареєстрованих або говорять про те, що там зареєстровано більше, ніж це є насправді, але тут обманути в принципі достатньо важко, тому що інформація ця підтягується в електронному вигляді, і вона зав’язана на ідентифікаційні номери, які безпосередньо показують різний доход у конкретного громадянина. Кожні нові правила, кожні нові нововведення, вони потребують періоду адаптації, за результатом їх виконання буде видно, де ці спекуляції будуть, аде їх можна уникнути.

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Що можна сказати про плани монетизувати субсидії – це розумно? Чи є інші варіанти? Коли цей механізм буде введено в дію?

— Монетизацію треба розглядати в двох аспектах: монетизацію між постачальниками комунальних послуг, між юридичними особами, тобто суб’єктами господарювання; і монетизація на рівні конкретних споживачів, тобто фізичних осіб. На даному етапі монетизація дуже швидко крокує у нашій державі у напрямку якраз юридичних осіб, суб’єктів господарювання, які ці послуги надають. І про це свідчать і проекти нормативно-правових актів, які розробляються на рівні Кабміну, і зараз проходять період громадського обговорення, і влада намагається з 1 січня 2018 року запровадити таку монетизацію на рівні цих юридичних осіб, таким чином виключивши так звані клірингові або іншими словами – взаєморозрахункові відносини між ними, і після того як це буде зроблено, як вони зазначають, буде введено грошовий обіг розрахунків при можливості використання якраз банківських рахунків, тобто введення в легальну площину без можливості щось там взаємозаліком між собою розраховуватись. Після цього, я думаю, вже починаючи з середини наступного року, уряд дуже сильно приступить до питання розробку порядку монетизації вже на рівні конкретних споживачів. Добре це чи погано сказати важко, тому що такого досвіду в нашої держави ще не було, це вперше робиться чи намагається зробити на рівні побутових споживачів. Якщо монетизація буде відбуватися на рівні суб’єктів господарювання, то конкретного громадянина за великим рахунком це не стосується, тому що це до їх кишені ніхто не залазить. Що буде відбуватися на рівні монетизації конкретно споживача, час покаже, але певні обмеження, звичайно, будуть. Наприклад, якщо захочуть монетизуватись, будуть змушені відкривати якісь особові рахунки, на які будуть перераховуватись ці кошти, щоб люди не мали можливості їх використовувати на якісь інші цілі, окрім як на оплату житлово-комунальних послуг. Десь в сільській місцевості або інших важкодоступних областях достатньо важко буде людям похилого віку, наприклад, відкрити якісь рахунки для того, щоб отримувати кошти. Питань дуже багато, час покаже.

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Напомним, что в Кабмине подсчитали, сколько украинцы смогут сэкономить благодаря придомовым счетчикам тепла. Там уверены, что потребители, которые будут платить по показателям придомовых счетчиков тепла, смогут экономить до 180 гривен ежемесячно. В то же время, эксперты с опаской берутся прогнозировать, какие тарифы увидят украинцы в своих платежках за коммунальные услуги.

В свою очередь, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский заявил ранее, что одновременное повышение тарифов в 10 раз – глобальная ошибка Кабмина, поскольку это абсолютно не соответствует реальной экономической ситуации в стране.