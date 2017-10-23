Скандал во Львовской галерее: куда-то "закатились" более 600 экспонатов?

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Украли даже мебель

На выходных СМИ потряла новость: более 600 музейных экспонатов пропали из Львовской галереи искусств. Это скульптуры, старопечатные книги, картины, ценные монеты и даже мебель, заявил директор галереи Тарас Возняк.

Сообщается, что пропажу обнаружили во время проведения инвентиризации всех музейных фондов. "Оказалось, что в целом не хватает 621 произведения искусства разных периодов, начиная с XVI века и заканчивая XX веком. Мне по памяти сложно сказать, сколько каких художественных произведений исчезло и разделить их на группы, но я точно знаю, что наибольшего количества экспонатов не досчитались в фондохранилище Олесского замка", — цитирует Тараса Возняка местное издание Zaxid.net.

В частности, это шесть скульптур, в том числе деревянной австрийской школы XVIII века: "Распятие", три работы неизвестных мастеров, каменная скульптура "Фрагмент резьбы по камню", деревянные — "Святой Онуфрий" и " голова Христа "; гипсовая скульптура Луизы Штеренштейн "Женский портрет" и бронзовая скульптура Юлия Сенкевича "Плач".

Также украли более 18 единиц антикварной мебели (шкафы, столы, стулья, комод, люстра), а также семь монет периода Великого княжества Сигизмунда II, Речи Посполитой (XVII-XVIII века), и "Портрета супругов" Данте Россетти.

Директор музея обратился с заявлением в полицию. А главный хранитель музея "Олесский замок" Татьяна Сабодаш ранее обратилась с письмом к президенту Петру Порошенко, в котором заявила, что Возняк якобы безосновательно обвиняет ее в исчезновении монет и в подмене музейных экспонатов.

Уже не впервой

Следует отметить, что это уже далеко не первый случай пропажи экспонатов во Львовской галерее. Ранее в январе директор галереи заявлял о пропаже 95 книг, а в мае 2017 года — уже о 223 книгах. При этом были обнаружены и факты подмены старопечатных книг.

В январе 2017 года сообщалось, что из фондов Львовской галереи исчезли около сотни старинных стародруков. После подсчета выяснилось, что похищено более 220 старопечатных книг, среди которых и один из двух экземпляров известного "Апостола" Ивана Федоровича, датированного 1574 годом.

Тогда полиция возбудила уголовное дело, а позже полиция в январе задержала грабителя на границе с Польшей.

В то же время директор галереи Возяк высказывал предположение, что книги похищают под заказ и в этом замешены чиновники.

"Это является свидетельством того, что в Украине действует слаженная группа, которая соединяет воров с конечными приобретателями, коррумпированными чиновниками самого высокого ранга. Они "преподносили" книги для решения кадровых, имущественных, карьерных вопросов….Книги не воруют, чтобы продать на букинистическом "кичке" — их похищают под конкретный заказ. Позволить себе коллекционировать подобные артефакты могут лишь очень состоятельные (читай влиятельные) люди. Ну кто просто так купит книгу, которая стоит десятки или сотни тысяч долларов?", — заявлял Возняк в интервью Эспресо.

В то же время бывший директор галереи заявила, что заявление о краже старинных книг является инсинуацией, ведь, мол, летом 2016 года силами сотрудников музея была проведена инвентаризация, которая никакой пропажи не обнаружила.

Кража "Апостола" в Киеве

Перед этим в мае 2016 года уже в Киеве из крупнейшей библиотеки Украины — имени В.И. Вернадского исчез старопечатный "Апостол" Ивана Федорова 1574 года. Директор библиотеки Владимир Попик признался в пропаже книги только спустя почти неделю.

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В полиции Киева сообщили, что книгу украл мужчина, которого сотрудники музея приняли за "большое начальство".

Старинные издания — лакомый кусок

Ранее в октябре 2017 года на выставке Датское народное искусство во львовской национальной галерее искусств имени Возницкого неизвестные похитили часть экспоната.

В июле 2014 года из фондов Музея истории Киева, которые находятся на 4-5 этажах Украинского дома исчезли 64 ценных экспонатов. Их оценочная стоимость была почти $200 тысяч. Тогда украли икону "Богородица с ребенком", "Христос", "Вознесения Господнее" и даже прихватили икону Святого Николая, шелковую вышитую скатерть первой половины ХIХ века, которую только вернули из реставрации ($5 тыс.), английские часы ХVIII века ($2—2,5 тыс.) итд.

В июле 2006 года несколько сотен произведений ювелирного искусства исчезли из московского Эрмитажа. Большинство из них — эмали из хранения Русского отдела. Пропажа оценивалась в 130 миллионов рублей.

Недостачу 221 экспоната обнаружили во время внутренней плановой проверки.

Как известно, в общей сложности собрание Русского отдела Эрмитажа насчитывает свыше 300 тысяч экспонатов.

По материалам из открытых источников интернет