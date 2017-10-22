Из галереи искусств во Львове пропали более 600 экспонатов

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Более 600 музейных экспонатов пропали из Львовской галереи искусств, среди них скульптуры, старопечатные книги, картины, ценные монеты и мебель, заявил директор галереи Тарас Возняк.

"Когда мы зимой обнаружили пропажу старинных книг, мы начали детальную инвентаризацию всех музейных фондов. Оказалось, что в целом не хватает 621 произведения искусства разных периодов, начиная с XVI века и заканчивая XX веком. Мне по памяти сложно сказать, сколько каких художественных произведений исчезло и разделить их на группы, но я точно знаю, что наибольшего количества экспонатов не досчитались в фондохранилище Олесского замка", — цитирует Тараса Возняка местное издание Zaxid.net.

Директор предоставил список предметов, которые пропали. Среди них скульптуры, старопечатные книги, картины, ценные монеты и даже мебель.

По данным издания, главный хранитель музея "Олесский замок" Татьяна Сабодаш недавно обратилась с письмом к президенту Украины Петру Порошенко, в котором заявила, что Возняк безосновательно обвиняет ее в исчезновении монет и в подмене музейных экспонатов.

Возняк тоже обратился с заявлением в полицию. "Для меня как директора галереи эта инвентаризация и ее результаты важны не столько чтобы кого-то наказывать — это работа правоохранителей. Мне вся эта история показала реальную картину того, что делается в галерее и что следует изменить, чтобы таких ситуаций больше не было. Сейчас мы только количественно оценили, чего не хватает. Далее мы будем работать над выявлением подмен аутентичных экспонатов копиями. То есть мы еще должны выявить, нет ли среди предметов, которые есть в наличии, фальшивок", — добавил директор Львовской галереи искусств.

Ранее генеральный директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни – Музей Революции Достоинства Игорь Пошивайло сообщил, что проблема обеспечения условий хранения 2000 экспонатов музея остается крайне актуальной, они могут испортиться.