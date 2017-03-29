Похищение века? Кража стокилограммовой золотой монеты из Музея Боде

DIETER NAGL / AFP

РИА Новости Украина

Золотую монету номинальной стоимостью в один миллион долларов США украли в ночь на понедельник из музея Боде в Берлине, сообщила столичная полиция в своем аккаунте в Twitter.

Украденная монета под названием "Большой кленовый лист" весит около 100 килограммов и сделана из чистого золота. Стоимость материала для ее производства и самой работы составила примерно 3,7 миллиона долларов.

По информации полиции, диаметр монеты — 53 сантиметра, толщина — три сантиметра, на аверсе изображен профиль королевы Великобритании Елизаветы Второй. Музей Боде, который известен своей коллекцией монет, одолжил экспонат у другого музея на время выставки.

Сообщается, что неизвестные украли экспонат около 3:30. Полиция считает, что преступников было несколько. В здание они попали через окно при помощи лестницы. Ее обнаружили неподалеку от места взлома. Пока неизвестно, как похитителям удалось отключить сигнализацию и вывезти тяжелый предмет.

Газета "Тагесшпигель" сообщила подробности произошедшего:

По имеющейся у полиции информации, преступники проникли в музей через окно, расположенное над одним из цоколей моста, который вплоть до значительного разрушения Музейного острова во время войны связывал Музей Боде с Пергамским музеем, расположенным на другой стороне железнодорожных путей.

Сейчас полуразрушенный цоколь – единственное место, в котором Музей Боде непосредственно примыкает к трассе городской железной дороги. Как сообщается, преступники, воспользовавшись лестницей, добрались до окна, которое, как сказал представитель полиции Винфрид Венцель, находится "на высоте от трёх до четырёх метров над железнодорожными путями". Оттуда им пришлось пройти определённое расстояние по музею, поскольку нумизматический кабинет находится на более низком этаже.

Как сообщил Венцель, преступление произошло в период с 3:20 до 3:45 утра. Первый поезд городской железной дороги от Хаккешер-Маркт до Фридрихштрассе идёт в 4:13. Таким образом, ночной перерыв в движении поездов был достаточно велик, чтобы транспортировать монету диаметром 53 см вдоль рельсов ещё примерно на 100 метров в восточном направлении.

Как сообщается, злоумышленники вместе со своей добычей вышли на другом берегу реки Шпрее, в парке Монбижу, однако городской железной дорогой они не воспользовались, говорит Венцель. Очевидно, пока неизвестно, сколько человек участвовали в краже. Но, по словам Венцеля, даже два человека, по всей видимости, едва ли могли бы справиться с вывозом добычи.

Преступники вскрыли не только окно, но и специальную витрину из бронированного стекла, в которой выставлялась монета – как выразилась полиция, "с применением грубой физической силы". Это означает, что грабителям пришлось, помимо монеты, тащить ещё и тяжёлый инструмент. Больше преступники ничего не украли, и других разрушений не было. Витрина с монетой располагалась в центре выставочного зала, в котором также демонстрировались и другие монеты, гораздо меньшего размера.

По информации Венцеля, сигнал тревоги поступил в полицию в 4 часа утра от сотрудника охраны. Пока ни полиция, ни музей ничего не сообщают о том, как стало известно о краже: обнаружила ли её охрана или сработала сигнализация. Также ничего не говорится о том, имеется ли видеозапись преступления. Снаружи, под мостом городской железной дороги, в районе подъезда к стройплощадке расположены камеры, но они направлены на первый этаж, а не на расположенные выше железнодорожные пути.

Одно из последствий кражи – временное прекращение движения поездов городской железной дороги между Алехсандерплатц и Фридрихштрассе, которое длилось несколько часов. Позже, когда движение начало нормализовываться, возникла неисправность сигнальных устройств, и до самого конца дня поезда ходили с перебоями.