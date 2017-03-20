Злоумышленник разрезал картину Гейнсборо в лондонской Национальной галерее

КИЕВ, 20 мар – РИА Новости Украина. Картина знаменитого английского художника Томаса Гейнсборо "Утренняя прогулка" в лондонской Национальной галерее подверглась вандализму, злоумышленник в субботу успел разрезать ее в двух местах, прежде чем его задержали.

Как сообщают британские СМИ, инцидент произошел на глазах у десятков людей – в субботу в Национальной галерее всегда много посетителей. Злоумышленника с помощью посетителей быстро скрутили смотрители музея, вскоре после чего на место прибыли полицейские. По словам некоторых очевидцев, задержанный говорил, что у него есть бомба.

"Полицию вызвали примерно в 14.10 в субботу, 18 марта, на основании сообщений, что в Национальной галерее на Трафальгарской площади повреждена картина. Один человек был задержан по подозрению в причинении уголовно наказуемого ущерба. Он был доставлен в участок в центре Лондона и остается под стражей", — говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

После инцидента восточное крыло музея оставалось в течение двух часов закрытым для посетителей, а картина отправилась к реставраторам, которые оценивают сейчас стоимость ее восстановления.

"Утренняя прогулка", на которой изображена состоятельная семейная чета в компании белой собаки, была написана в 1785 году. Картина стала известная широкой аудитории благодаря появлению в фильме о Джеймсе Бонде "007: Координаты "Скайфолл".

wikipedia Томаса Гейнсборо "Утренняя прогулка"

Ранее сообщалось, что у известного украинского художника Ивана Марчука были украдены более 100 картин. Позднее советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол сообщил, что украинскому художнику вернули 101 картину, которые исчезли после передачи агенту для организации выставки в Испании.