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    В Киеве мужчина застрелился в художественной галерее

    (обновлено: )121
    Происшествие случилось в Шевченковском районе столицы. К правоохранителям обратилась 42-летняя местная жительница за помощью в открытии двери в художественной галерее, где может находиться ее пропавший муж.
    Оружие, найденное на месте самоубийства мужчины в Киеве
    Пресс-служба Полиции Киева

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. В Киеве мужчина совершил самоубийство в художественной галерее из-за долговых обязательств или тяжелой хронической болезни. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве

    "Тело погибшего с огнестрельным ранением нашли в закрытом изнутри помещении. Основной версией следствие является совершение самоубийства", — говорится в сообщении.

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    Как отмечается, происшествие случилось в Шевченковском районе столицы. К правоохранителям обратилась 42-летняя местная жительница за помощью в открытии двери в художественной галерее, где может находиться ее пропавший муж.

    "На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело 42-летнего мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки, рядом лежал пистолет, из которого был произведен выстрел. При осмотре помещения правоохранители изъяли еще несколько пистолетов (по предварительной информации, один из них был похищен два года назад из воинской части, другое оружие в базах не фигурирует) и более 300 патронов различного калибра", — рассказал глава полиции Киева Андрей Крищенко.

    Сообщается, что мужчина мог совершить самоубийство из-за долговых обязательств или тяжелой хронической болезни.

    По указанному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией — самоубийство.

    Ранее депутаты Винницкого областного совета обратились к Верховной Раде с просьбой безотлагательно принять закон Украины об обороте гражданского оружия в стране. Также сообщалось, что в Черкасской области школьник застрелился из пневматического ружья.

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