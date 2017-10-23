Focus: ключевые сценарии будущего Украины

Владимир Матвеев, обозреватель

В контексте определенного обострения ситуации в Донбассе несколько своих сценариев возможного будущего Украины с точки зрения международного позиционирования представил в немецком журнале Focus политический аналитик историк Восточной Европы Андреас Умланд.

По мнению автора "так называемая европеизация Украины – то есть постепенное принятие стандартов Евросоюза в рамках процесса ассоциации – это больше не вопрос "да" или "нет", а вопрос "как" и "когда", пишет Умланд в издании Focus.

Согласно сценариям Умланда, Украина в той или иной степени останется в сфере интересов США, Запада. Однако на пути на Запад перед страной стоят "олигархи и их пособники в парламенте и в правительстве".

Как отмечает аналитик, сейчас "важные элементы в ходе децентрализации" сдерживаются, в первую очередь тем, что не завершены изменения в Конституции, необходимые для проведения реформ. Их не принимает украинский парламент, так как "речь идет об одобрении особого статуса для части территории Донбасса", контролируемой ополченцами.

"Процесс децентрализации поддерживается западными организациями по оказанию помощи, прежде всего из Евросоюза и Соединенных Штатов", считает эксперт, и делается это в рамках "специальных программ".

В связи с этим, считает он, в конечном счете, этот процесс станет ключом к решению проблемы Крыма и Донбасса. По теоретизированию Умланда, произойдет это в том случае, если все больше жителей не контролируемых в настоящее время Киевом регионов будут требовать возвращения полуострова под контроль Киева.

Предполагается, что со временем, Украина "станет важной площадкой для инвестиций", и это будет в значительной мере децентрализованное государство.

Умланд предлагает к рассмотрению "шесть стратегий развития международного аспекта безопасности Украины, Грузии и Молдавии", которые "могут оказаться значимыми в ближайшие пять-пятнадцать лет".

По мнению эксперта, наиболее вероятным сценарием для Украины является сохранение существующей "ничейной" территории в "промежуточной Европе", несмотря на то, что исторический "опыт серых зон" был "весьма удручающим".

Согласно этому сценарию, Украина остаётся в нынешней "геополитической серой зоне" и получает поддержку от Запада, однако не интегрируется в оборонительный союз. Прогнозируется, что нынешняя ситуация в области политики безопасности Украины, Молдавии и Грузии сохранится в ближайшие годы, и это не приведёт к значительному изменению их международного статуса.

Наряду с этим, данный вариант может стать для Киева тупиковым. А "в худшем случае может привести к гибели тысяч украинцев".

Далее эксперт описывает сценарий, в соответствии с которым, в результате возможной "масштабной договорённости" между Россией и Западом двери в Евросоюз и НАТО для Украины надолго остаются закрытыми. По его мнению, этот вариант решения конфликта является наиболее популярным на Западе и частично в России.

Умланд не исключает возможности, что при определенных условиях Киев, Запад и Москва могли бы прийти к соглашению об отправке в Донбасс вооруженного миротворческого контингента ООН и/или ОБСЕ для "введения там международного управления на переходный период".

Затем эксперт затрагивает наиболее популярный в Украине вариант решения украинских проблем. Согласно его прогнозам, в таком случае НАТО начинает реализовывать План действий по членству в НАТО и "в результате принимает Украину и Грузию в состав Альянса".

Однако сам автор считает вероятность такого развития событий невысокой. Более вероятно то, что западноевропейские и другие государства — члены НАТО "будут накладывать вето на такое решение до тех пор, пока не будет урегулирован конфликт между Киевом и Тбилиси, с одной стороны, и Москвой — с другой".

Выделяется более мягкий вариант, когда Украина и Грузия получают статус так называемых "главных союзников вне НАТО". Он предусматривает ряд специальных предложений о сотрудничестве, а также возможность заключения Договора о взаимопомощи с Вашингтоном. Между тем в декабре 2014 года Конгресс США уже обсуждал вопрос о предоставлении Украине статуса партнёра вне НАТО, но отказался одобрить этот шаг.

И если "расширение НАТО на восток в ближайшем будущем вряд ли можно считать возможным по политическим причинам, считает аналитик, то "вопрос о будущем вступлении в Евросоюз трёх участников программы Евросоюза "Восточное партнёрство" является менее спорным".

Наряду с этим вариант развития событий – вступление в Евросоюз Украины – получил свою оценку со стороны лидеров евроблока и не имеет официальной перспективы вступления. Сам эксперт вынужден подчеркнуть, что указанным проблемным странам ещё только предстоит преодолеть "тернистый путь", прежде чем будут "созданы предпосылки" для начала переговоров о вступлении.

В соответствии с последним сценарием Украина, Грузия и Молдавия, а также ряд посткоммунистических стран — членов НАТО "присоединяются к восточноевропейскому альянсу по обеспечению безопасности, который представляет собой возвращение к идее "Междуморья", существовавшей в период между двумя мировыми войнами.

Напомним, главная цель создания "Междуморья" состояла в том, чтобы повысить относительную безопасность весьма слабых государств. Кроме того, архитекторы проекта рассчитывали сделать более безопасной восточноевропейскую буферную зону между Германией и Россией/СССР. Однако идея создания "Междуморья", за исключением просуществовавшего недолго польско-украинского договора 1920 года, так и не была реализована.

Она не смогла предотвратить Вторую мировую войну.

В заключение трудно не согласиться с тезисом о том, что ни один из сценариев нельзя назвать "ободряющим", а имплементация подавляющего большинства из них маловероятна.