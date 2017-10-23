Порошенко: большинство в ООН поддерживает идею введения миротворцев в Донбасс

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Большинство членов Организации Объединенных Наций поддерживает идею введение миротворческого контингента на территорию Донбасса, заявил президент Петр Порошенко.

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"Я все делаю для того, чтобы миротворцы были на Донбассе. И это означает, что на Донбассе прекратят стрелять. Это значит, что мы с вами, совместными усилиями принесли мир на Донбасс", — сказал Порошенко.

Также Порошенко отметил, что введение миротворцев на Донбасс позволит Украине взять контроль над участком российско-украинской границы и нормализировать ситуацию в регионе.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Сайт президента Украины Президент Петр Порошенко в Авдеевке

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.