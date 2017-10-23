наверх
23.10.201701:39
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко: большинство в ООН поддерживает идею введения миротворцев в Донбасс

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (184)

    4801
    По словам президента Петра Порошенко, введение миротворцев на Донбасс позволит Украине взять контроль над участком российско-украинской границы и нормализировать ситуацию в регионе.
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Большинство членов Организации Объединенных Наций поддерживает идею введение миротворческого контингента на территорию Донбасса, заявил президент Петр Порошенко.

    Президент Украины Петр Порошенко на 72-ой Генеральной ассамблее ООН. Архивное фото
    Facebook Петра Порошенко
    Миротворцы на Донбассе: вам быть или не быть?

    Читайте также: Ввод миротворцев зафиксирует, что Украина потеряла Донбасс – Спиридонов

    "Я все делаю для того, чтобы миротворцы были на Донбассе. И это означает, что на Донбассе прекратят стрелять. Это значит, что мы с вами, совместными усилиями принесли мир на Донбасс", — сказал Порошенко.

    Также Порошенко отметил, что введение миротворцев на Донбасс позволит Украине взять контроль над участком российско-украинской границы и нормализировать ситуацию в регионе.

    Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

    Сайт президента Украины
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке

    Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    СИЗО, в котором будет находится Елена Зайцева
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Михаил Саакашвили выступает на вече у здания Верховной Рады
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Якубин: пострадают от медреформы в первую очередь пенсионеры и жители сел. Видео
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Видео допроса задержанной, которая похитила младенца
    Криминал поглотил Украину. Похищение ребенка