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    Экономика

    Минэкономразвития: Украина - гарант продовольственной безопасности Евросоюза

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    По словам заместителя министра экономического развития и торговли Натальи Микольской, Украина сейчас является гарантом продовольственной безопасности Европейского Союза. Это означает, что Украина входит в ТОП-10 поставщиков товаров агропродовольственной группы в ЕС.
    Флаги Украины и Европейского Союза
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Украина входит в ТОП-10 крупнейших поставщиков агропродовольственной группы товаров в Европейский Союз, что делает страну гарантом продовольственной безопасности ЕС, заявила заместитель министра экономического развития и торговли — торговый представитель Украины Наталья Микольская в ходе Киевского международного экономического форума.

    Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в канцелярии в Берлине
    Tobias SCHWARZ / AFP
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    "Важным элементом является то, что Украина сейчас является гарантом продовольственной безопасности Европейского Союза. Это означает то, что мы входим в ТОП-10 поставщиков товаров агропродовольственной группы в ЕС", — сказала Микольская.

    Ранее сообщалось, что дополнительные временные торговые преференции ЕС на экспорт отдельных видов аграрной и промышленной продукции из Украины вступили в силу, их действие рассчитано на три года. Преференции стали дополнением к торговым привилегиям для украинского бизнеса, которые уже действуют в рамках зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС.

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