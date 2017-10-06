Минэкономразвития: Украина - гарант продовольственной безопасности Евросоюза

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Украина входит в ТОП-10 крупнейших поставщиков агропродовольственной группы товаров в Европейский Союз, что делает страну гарантом продовольственной безопасности ЕС, заявила заместитель министра экономического развития и торговли — торговый представитель Украины Наталья Микольская в ходе Киевского международного экономического форума.

"Важным элементом является то, что Украина сейчас является гарантом продовольственной безопасности Европейского Союза. Это означает то, что мы входим в ТОП-10 поставщиков товаров агропродовольственной группы в ЕС", — сказала Микольская.

Ранее сообщалось, что дополнительные временные торговые преференции ЕС на экспорт отдельных видов аграрной и промышленной продукции из Украины вступили в силу, их действие рассчитано на три года. Преференции стали дополнением к торговым привилегиям для украинского бизнеса, которые уже действуют в рамках зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС.