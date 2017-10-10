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    Аналитика и комментарии

    А вы поняли, что это было? Соцсети о расследовании дела Вороненкова

    Тема:

    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование (156)

    (обновлено: )53080
    В ГПУ раскрыли убийство экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова. По мнению следствия, убийство заказал бывший гражданский муж Марии Максаковой. А что же думают по этому поводу сами украинцы и что пишут о предварительном вердикте ГПУ в соцсетях?
    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Заказчиком скандального убийства в центре Киева экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова был российский уголовный авторитет Владимир Тюрин. Об этом сообщил сам генпрокурор Украины Юрий Луценко. "Заказчик имел личный мотив для убийства. Восемь лет назад он был гражданским мужем Максаковой, которая на время убийства была женой господина Вороненкова", - рассказал Луценко.

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    В украинском сегменте соцсетей эту новость встретили весьма шумными обсуждениями: "То есть убийство совершил выпускник "школы НКВД", специально обученный для этого в РФ, засланный заранее в украинские добробаты, подчинявшийся ФСБ. Но заказал это убийство Тюрин…"; "Я думаю, что с такими выводами ГПУ досудебное следствие можно было и не проводить, а закончить его за несколько дней — Бывший муж жены убитого мог быть злым на Вороненкова за то, что тот жену у него увел — мог, значит он заказчик, железная версия…". 

    "И все забыли, что именно Луценко тупо и ради собственного пиара Вороненкова "слил", заявив раньше времени о том, что Вороненков будет давать показания в суде над Януковичем", — помнят в сетях и о таком.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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