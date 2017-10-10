Луценко: расследование дела Вороненкова и политика

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Украинские следователи установили всех участников преступной группы, причастной к убийству в центре Киева экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, прокуратура передает дело в суд. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, убийство Вороненкова является заказным, а подоплекой стали показания Вороненкова по поводу участия российских войск в боевых действиях на неподконтрольных территориях Украины. Луценко сообщил, что подготовили это убийство представители руководства ФСБ России и главари криминального мира.

Читайте также: Тренды дня: убийство Вороненкова, и здесь "прогнулись" под Кремль

В то же время, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что вдова Дениса Вороненкова Мария Максакова регулярно общалась со своим бывшим гражданским мужем, криминальным авторитетом Владимиром Тюриным, который и подозревается в организации убийства. По мнению Пономарева, следствие было абсолютно незаангажированным, и он сам, и Максакова доверяют его результатам. Он также предположил, что Россия может выдать Тюрина Украине, поскольку тот имеет первое гражданство Казахстана.

Результаты расследования резонансного убийства в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала политолог Александра Решмедилова.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра "Развитие Украины" Александра Решмедилова

(текст публикуется на языке оригинала)

Вісім років тому Марія Максакова розлучилася зі своїм громадянським чоловіком — кримінальним авторитетом Володимиром Тюріним, який виховує двох їхніх спільних дітей. Наскільки реалістичною є версія, що саме Тюрін замовив вбивство законного чоловіка Максакової і таким чином хотів помститися колишній.

— Ця новина — не найприємніша. Ця ситуація – кричуща і просто як людський фактор, так і з політичної точки зору. Щодо позиції самої Максакової, то вона сьогодні робила публічну заяву через свій Facebook, де зазначила, що безмежно вдячна слідству за проведену роботу та підтримку всіх небайдужих. Тобто вона не зазначала, що вона погоджується з версією, вона не зазначала, що бачить лише якісь особистісні моменти в цьому вбивстві. Проте, вона подякувала слідству. Другий важливий момент: треба зазначити, що раніше в своїх інтерв'ю, в своїх свідченнях вона зазначала, що в першу чергу не вважає вбивство Вороненкова політичним. Сьогодні Юрій Луценко в своїй заяві більше саме робив певну компіляцію, поєднання деяких версій. Так, зазначалося прізвище, зазначалися мотиви, проте, там воно таке багатошарове, це розслідування. І я думаю, що, в принципі, Максакова навряд чи визнає саме причетність свого екс-чоловіка, тому що там — її діти. Проте, вона може погодитися з іншими шарами в цій багатошаровій версії.

Ви маєте на увазі те, що, як сказав Луценко, керівництво ФСБ підготувало це вбивство для усунення Вороненкова як цінного свідка в міжнародних судах проти Росії, але Луценко при цьому натякнув, що Тюрін був підконтрольний ФСБ.

— Скоріше за все, це не буде особистісна помста. Знаєте, коли два чоловіки не змогли поділити жінку. Тобто це не буде ось така трагічна історія, в найкращих шекспірівських варіаціях. Я думаю, що все-ж таки там буде більше зроблено акцент на спецслужбах, і саме на їх якихось усуненнях, спецопераціях, в яких жертвами стали безпосередньо ось ці чоловіки, які так чи інакше, поєднували свою долю з оперною дівою.

Читайте также: "Минска" ради. Вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса

Ілля Пономарьов, колишній депутат Російської Держдуми, неодноразово наголошував, що слідство було абсолютно не заангажованим, що він сам, а також дружина Вороненкова абсолютно довіряють його результатам.

— Це підтвердила безпосередньо і Максакова в своїй заяві, з якої я розпочала. Другий момент, розумієте, що для України, безпосередньо для столиці, для Києва, надто важливим є вирішення таких резонансних вбивств посеред міста. І розумієте, що воно — вже не перше. Крім Вороненкова і згаданого часто в ЗМІ Павла Шеремета, нещодавно на Бессарабській площі були якісь кримінальні розбірки з підривами авто. В Києві стає спекотно. Такі випадки стаються по всьому світу. Проте, відрізняється цивілізований світ від нецивілізованого тим, що швидко працює слідство, знаходять винних, є версії. А в нас зазвичай потім — всілякі бюрократичні процедурності, там і поховано багато відгадок, ключів до усіх тих питань, які назрівають як в суспільстві, так і в експертному середовищі, так і в міжнародній спільноті.

Чи звертатиметься Україна до Російської Федерації для екстрадиції замовника вбивства Дениса Вороненкова, яким за версією ГПУ є громадянин Росії Володимир Тюрін?

— Коли ставиться в догану саме замовлення вбивства, то треба зрозуміти, що його ще треба довести. Бо зрозуміло, що не власними руками він натискав той гачок і особисто вбивав конкурента, як це буде виставлено в цих версіях. Якщо це замовлення, то треба ж знайти весь ланцюжок і довести, бо коли кажуть "А", мають довести вже і "Б", і "Ц", і повністю увесь цей логічний ланцюжок. Тут, я думаю, що можливо, будуть питання. Другий момент, що треба розуміти, що Луценко добре знаний гарними піар-ходами, проте, коли ми стикаємося насправді з доказовою базою, там бувають слабкі місця. Не хочу наврочити і не хочу забігати наперед, проте, така практика є. І я не знаю, наскільки кваліфіковано себе поведе ГПУ в цій справі. Треба розуміти, що досить непросто зараз стосунки складаються особливо між Росією, Україною в питаннях співпраці у слідствах. Ми знаємо, що в нас багато питань буває двостороннього характеру, які заходять на сьогоднішній день в глухий кут. Тому я думаю, що зараз, розуміючи це, генпрокурор дозволяє собі будь-які гучні заяви, тому що він розуміє, що надалі усе це гучномовство, осі ці гучні заяви можуть просто розбитися об бюрократичну скалу непорозуміння між нашими державами. І таким чином справу буде поховано. Він скаже, що зі своєї сторони ГПУ доклала максимум зусиль і зробила все можливе, що Максакова розділяє всі дії слідства, і каже, що не бачила там якихось некваліфікованих дій або якихось пробуксовок. І вони будуть вважати, що таким чином совість — чиста.