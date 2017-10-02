Настало время конца гегемонии США

LOIC VENANCE / AFP

Владимир Матвеев, обозреватель

На фоне перехода к новому технологическому укладу, отношения между сверхдержавами в контексте серьезного перевооружения и "бряцания оружием" обострены сильнее, чем когда-либо ранее.

Происходит децентрализация однополярного мира, при которой баланс экономических и политических сил в мире изменяется со смещением центра притяжения в сторону Азии, Китая и поливалютного мира.

"Дедоларизация" означает снижение зависимости стран БРИКС от доллара и евро с прогнозируемым уменьшением их доли в национальных резервах. Доминирование доллара США приближается к закату.

"Американскому миропорядку официально пришёл конец" отмечается в статье с одноименным названием в Bloomberg

Хэл Брэндс пишет в Bloomberg, что внешняя политика США достигла переломного момента, что связано не столько с президентством Дональда Трампа, сколько вызвано тем, что Китай и Россия сорвали стремление США к "глобальной интеграции".

Действительно, на протяжении около четверти века после распада СССР, одной из основных тем американской внешней политики было стремление установить в мире либеральный порядок. В частности, Вашингтон стремился интегрировать в систему её потенциальных противников — Россию и Китай.

Эта амбициозная идея основывалась на предположении о том, что Москва и Пекин станут на необратимый путь политической и экономической либерализации, а ценности США и сами Соединенные Штаты в этой системе занимали бы верховное положение, пишет Брэндс.

Как пишет Bloomberg, ошибочным оказалось и предположение о том, что Россия и Китай могут определять свои интересы так, как этого хотели бы США. Москва не поддалась на давление Запада, а в Пекине экономический рост не привёл к политической либерализации.

Сегодня стало очевидным, что этот путь зашел в тупик, и новая внешнеполитическая цель США заключается не в интеграции своих соперников в свой мировой порядок, а в том, чтобы "защитить" уже существующий.

Влияние на лидеров этих стран оказало и расширение НАТО на восток. Не удивительно, что, когда Москва и Пекин обрели возможность противостоять этому порядку, пишет издание, они стали выступать против него.

Наряду с этим, эксперт полагает, что американо-китайская торговля крайне важна для США и мировой экономики, а сотрудничество Вашингтона и Москвы важно для разрешения международных дипломатических проблем.

Брэндс отмечает, что Америке нужно отказаться от идеи, что либеральный порядок в обозримом будущем станет мировым, и понять, что для защиты уже существующего миропорядка ей потребуется предпринять "значительные усилия".

Показательно, что при этом он считает, что понадобятся существенные инвестиции в военную промышленность, чтобы укрепить могущество США и усилить "сдерживающий фактор" в Восточной Европе и западной части Тихого океана, а также противостоять китайскому и российскому "давлению" на своих соседей.

"Короче говоря, цель создания полностью интегрированного мира сегодня более не выглядит достижимой", констатирует Брэндс.

Показательно, что президент США Дональд Трамп в ноябре этого года впервые посетит Китай — ближайшего союзника и крупнейшего торгового партнера Северной Кореи.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон готовит почву для визита Трампа в КНР в ходе второй поездки в эту страну. Тиллерсон продолжит усилия, сконцентрированные на том, чтобы заручиться поддержкой Китая в кампании "максимального давления" на ядерную политику Северной Кореи на фоне резкого обострения ситуации на Корейском полуострове.

Между тем, в воскресенье в своем Twitter президент Трамп написал: "Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному госсекретарю, что он зря тратит свое время на переговоры с маленьким человеком-ракетой (Ким Чен Ыном). Экономьте энергию, Рекс, мы сделаем то, что должно быть сделано!".

I told Rex Tillerson, our wonderful Secretary of State, that he is wasting his time trying to negotiate with Little Rocket Man… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 октября 2017 г.

Помимо указанных проблем в США в контексте обострившегося противоборства элит и решений ФРС, существенный урон американской экономике нанес также ураган "Харви" и последовавшие за ним ураганы, на восстановление последствий которых требуются многомиллиардные траты и усилия, снижающие воинствующую риторику Вашингтона, но не Трампа.

Напомним, госдолг США превысил отметку в 19 триллионов долларов США и составляет $19,84 трлн, сравнительно с $19.81 трлн. лимита. Потолок госдолга США повышен в сентябре лишь на три месяца, что может стать новой точкой отсчета вспышки серьезного кризиса, имеющего шансы перерасти в глобальный военный конфликт в ближайшие месяцы.

Поскольку "западная элита продолжает демонстрировать свою неспособность выработать решение таких проблем, как иммиграция и деиндустриализация, необратимая утрата общественной поддержки таких фундаментальных принципов, как свободная торговля, либерализм и принцип многосторонних отношений перестала быть всего лишь теоретической возможностью", отмечает Эндрю Мичта (Andrew Michta) в издании The American Interest.

На минувшей неделе специалисты исследовательской службы Конгресса США подготовили для американских законодателей доклад под названием "Роль США в мире: подоплека и вопросы для Конгресса".

Аналитики Конгресса информируют американских законодателей, что с приходом в Белый дом администрации Трампа внешняя политика США может претерпеть кардинальные изменения. "Какими будут эти изменения, предсказать сейчас невозможно, и поэтому Конгрессу необходимо подготовиться к самым разным сценариям", сообщает Радио Свобода.

Вице-президент американской правозащитной организации Freedom House Арч Паддингтон, как и эксперты Конгресса, не берется спрогнозировать, на какой путь попытается направить США Трамп, особенно учитывая то, что "большинство американцев предпочло бы заниматься решением внутренних проблем страны, а не поддерживать стабильность в мире".

Читайте также — Рудяков: ссорить Украину с соседями – часть плана США

Как передает Радио Свобода, эксперты Конгресса призывают законодателей определить интересы и возможности США и решить, должна ли страна "пытаться сохранить роль международного лидера", ответственного за поддержание мирового порядка, или ей "стоит отойти в сторону и наблюдать за рождением нового порядка", в котором большую роль будут играть региональные державы.