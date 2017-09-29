Корнейчук: Порошенко нужен США как максимально слабая марионетка

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО Украины от 13 сентября 2017 года "О Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период".

Контролировать исполнение указа будет секретарь СНБО Александр Турчинов.

Реформированная концепция позволит управлять силами безопасности, обороны и защиты единому объединенному органу, говорится на сайте СНБО.

Кардинальные изменения ситуации безопасности в СНБО связывают с российской агрессией против Украины и боевыми действиями в Донецкой и Луганской областях, которые определили необходимость коренной интенсификации этой работы.

В ведомстве поясняют, что в утвержденном документе были обновлены принципы и приоритеты государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны во время чрезвычайного или военного положения. А также он определяет, какие возможности у страны есть в условиях ситуации с нарушением безопасности, которая сейчас сложилась вокруг Украины.

Отмечается, что в случае чрезвычайного или военного положения, концепция позволит управлять силами безопасности, обороны и защиты единому объединенному органу, как это действует в государствах-членах НАТО.

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"Думаю, мы видим очередной механизм для отвлечения внимания общественности от планируемого "перезапуска" минских соглашений в виде закона о ретинтеграции Донбасса. Этот вопрос, как известно, продавливают в Киеве американцы в рамках "Большой сделки" Трампа-Путина. Порошенко, который планирует идти на выборы как антироссийский президент, надо всячески показать своему электорату, что он не идет на уступки Путину, начав выполнять Минские соглашения. А значит – в законе о реинтеграции будут грозно прописаны варианты введения ЧП в стране в случае некой военной угрозы", — сказал политический аналитик Дмитрий Корнейчук в комментарии РИА Новости Украина.

По мнению политтехнолога, рамках этой информкампании и пиарится Концепция управления страной в случае ЧП.

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"Дескать, если Путин нападет – у нас есть целая стратегия по мобилизации страны. Но я бы не преувеличивал значение подобных концепций. Мы прекрасно понимаем, что никаких нападений не будет.

Кроме того, ЧП без согласия американцев у нас никто не введет. А не в интересах Вашингтона позволять Порошенко усиливать свои позиции, ограничивая гражданские свободы или переносить выборы. Им наоборот нужна максимально ослабленная марионетка", — подытожил Корнейчук.