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    Корнейчук: Порошенко нужен США как максимально слабая марионетка

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    ЧП без согласия американцев в Украине никто вводить не будет, а не в интересах Вашингтона позволять Порошенко усиливать свои позиции, ограничивая гражданские свободы, или переносить выборы, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО Украины от 13 сентября 2017 года "О Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период". 

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    Реформированная концепция позволит управлять силами безопасности, обороны и защиты единому объединенному органу, говорится на сайте СНБО.

    Кардинальные изменения ситуации безопасности в СНБО связывают с российской агрессией против Украины и боевыми действиями в Донецкой и Луганской областях, которые определили необходимость коренной интенсификации этой работы.

    В ведомстве поясняют, что в утвержденном документе были обновлены принципы и приоритеты государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны во время чрезвычайного или военного положения. А также он определяет, какие возможности у страны есть в условиях ситуации с нарушением безопасности, которая сейчас сложилась вокруг Украины.

    Отмечается, что в случае чрезвычайного или военного положения, концепция позволит управлять силами безопасности, обороны и защиты единому объединенному органу, как это действует в государствах-членах НАТО.

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    "Думаю, мы видим очередной механизм для отвлечения внимания общественности от планируемого "перезапуска" минских соглашений в виде закона о ретинтеграции Донбасса. Этот вопрос, как известно, продавливают в Киеве американцы в рамках "Большой сделки" Трампа-Путина. Порошенко, который планирует идти на выборы как антироссийский президент, надо всячески показать своему электорату, что он не идет на уступки Путину, начав выполнять Минские соглашения. А значит – в законе о реинтеграции будут грозно прописаны варианты введения ЧП в стране в случае некой военной угрозы", — сказал политический аналитик Дмитрий Корнейчук в комментарии РИА Новости Украина

    По мнению политтехнолога, рамках этой информкампании и пиарится Концепция управления страной в случае ЧП. 

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    "Дескать, если Путин нападет – у нас есть целая стратегия по мобилизации страны. Но я бы не преувеличивал значение подобных концепций. Мы прекрасно понимаем, что никаких нападений не будет. 

    Кроме того, ЧП без согласия американцев у нас никто не введет. А не в интересах Вашингтона позволять Порошенко усиливать свои позиции, ограничивая гражданские свободы или переносить выборы. Им наоборот нужна максимально ослабленная марионетка", — подытожил Корнейчук. 

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