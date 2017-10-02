Автомобиль в США протаранил здание детского центра развития

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. В Нью-Йорке автомобиль врезался в здание детского центра развития, передает телеканал NBC New York со ссылкой на данные местных экстренных служб.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Бронкс в 18:40 по местному времени. В результате инцидента пострадали три человека, двое из них были госпитализированы с тяжелыми травмами.

В момент аварии все дети находились на втором на этаже, никто из них не пострадал. 61-летний водитель был задержан полицией. По предварительным данным, он не справился с управлением.

— Myles Miller (@MylesMill) 2 октября 2017 г.

​Напомним, 30 сентября три человека погибли, несколько пострадали после того, как фургон врезался в медведя на шоссе в штате Колорадо в центральной части США.