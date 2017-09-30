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    Россия

    Россия о санкциях США. Несут имиджевые риски

    (обновлено: )22904
    Председатель Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин сказал, что США серьезно настроены на долгое сохранение санкций, это могут быть десятилетия.
    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP

    КИЕВ, 30 сен – РИА Новости Украина. Новые санкции США, поставившие Россию в один ряд с КНДР и Ираном, несут имиджевые риски для РФ, Вашингтон серьезно настроен на долгое сохранение санкций, считает председатель Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, сообщает Прайм.

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    "Очень неприятно стоять в одном ряде с Ираном и Кореей. И в общем в этом смысле закон несет новые имиджевые риски для России. США серьезно настроены на долгое сохранение санкций. Это могут быть десятилетия", — рассказал он на Ярмарке финансовых и биржевых услуг FinFair.

    Ранее США вводили односторонние санкции по кибербезопасности против государственных учреждений и частных лиц России, КНР и КНДР.

    Так, в декабре 2016 года администрация Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

    Евросоюз ввел санкции против РФ в марте 2014 года в связи с ситуацией в Украине и в Крыму и с тех пор регулярно продлевал их на полгода. 

    Совет ЕС в сентябре в очередной раз продлил до 15 марта 2018 года индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины.

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