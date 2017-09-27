Рудяков: ссорить Украину с соседями – часть плана США

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

После принятия в Верховной Раде скандального закона об образовании Украина рискует оказаться в международной изоляции.

С жалобой в международные организации в связи с принятым ранее законом об образовании обратилась Венгрия. По мнению соседей инициатива ущемляет права национальных меньшинства в Украине.

Свою озабоченность возможными последствиями нового закона об образовании выразила Болгария. В МИДе РФ заявили, что будут внимательно следить за тем, как он будет выполняться.

Президент Румынии Клаус Йоханнис из-за закона в экстренном порядке уже отменил планирующийся визит в Украину.

Эксперт-международник Павел Рудяков считает, что Украина далеко не так вольна в выборе своих друзей и врагов, как это может показаться на первый взгляд.

"Наша субъектность в приобретении новых друзей и поддержании отношений со старыми партнерами хоть и присутствует, она все же ограничена", — отмечает он. — Существуют процессы глобального, регионального уровня, которые неизбежно влияют и на нас. Один из таких процессов — глобализация, в которой горизонтальные связи для таких стран как Украина минимизируются. Основное значение приобретают вертикальные связи — между европейской периферией и центром. Например, Украина дружит с США, которая поддерживает нас стратегически.

На уровне объективных реалий Штаты минимизируют горизонтальные связи Украины. Поэтому мы ссоримся с соседями, воюем с РФ, конфликтуем с Польшей и т.д. Субъектность Украины работает против приобретения новых друзей или поддержания контактов с традиционными партнерами, которые остались в наследство еще с Российской Империи, СССР".

По словам специалиста, нынешняя акцентировано конфронтационная политика против РФ существенно сужает круг потенциальных партнеров Украины.

"Яркий тому пример — сотрудничество с Китаем. Обе страны интересовались сотрудничеством, но в итоге Китай из-за нашего конфликта с РФ исключил Украину из проекта Шелкового пути. Вообще в системе международных отношений "друзья" и "враги" — растяжимые понятия. Взять ту же Польшу, которая вроде как друг Украины, но вместе с тем на нас зарабатывает", — говорит Рудяков.

По его мнению, главной причиной испорченных отношений практически со всеми соседями стала односторонняя и однобокая политика выдавливания всего русского.

"Ведь никто не думал и не просчитывал последствия. Политики поддались образу того, что "все за нас и против России", но это было сильно преувеличено. Усугубляют ситуацию чиновничья неповоротливость, безграмотность и откровенный непрофессионализм. Там где можно было сгладить острые углы, мы еще больше их выпячиваем. Деградация системы государственного управления стала катализатором многих негативных процессов", — считает международник.

Вместе с тем, Рудяков убежден, что со временем ситуация изменится к лучшему.

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"Украина – интересная для многих страна. Компетентные структуры должны провести анализ того, что можно было бы сделать, чтобы хотя бы не допускать ухудшения ситуации в двусторонних отношениях, в отношениях с международными организациями. Нужно сначала смотреть в чем были допущены ошибки, а уже потом искать врагов извне и "агентов Путина". Дальше нельзя ухудшать ситуацию", – резюмировал эксперт.