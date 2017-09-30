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30.09.201713:27
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    Фотоленты

    Фермерша из США поражает сеть роскошной фигурой и трюками

    (обновлено: )300
    Шикарная фермерша
    Шикарная фермерша
    Шикарная фермерша
    Шикарная фермерша
    Шикарная фермерша
    Шикарная фермерша
    Шикарная фермерша
    Шикарная фермерша
    Шикарная фермерша
    Шикарная фермерша
    thebansheemoon
    Шикарная фермерша
    Шикарная фермерша
    thebansheemoon
    Шикарная фермерша
    Шикарная фермерша
    thebansheemoon
    Шикарная фермерша
    Шикарная фермерша
    thebansheemoon
    Шикарная фермерша
    Шикарная фермерша
    thebansheemoon
    Шикарная фермерша
    Шикарная фермерша
    thebansheemoon
    Шикарная фермерша
    Шикарная фермерша
    thebansheemoon
    Шикарная фермерша
    Шикарная фермерша
    thebansheemoon

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    Шикарная фермерша

    Пятидесятилетняя поклонница фитнеса и здорового образа жизни из США раскрыла секрет юного тела и стального пресса.

    Дженнифер Кинг живет в Северной Каролине. Она выполняет невероятные трюки — переворачивает огромные шины и упражняется с кувалдой. В сети знойная американка известна под ником Farm Girl Jen (Джен, девушка с фермы). На своем канале в YouTube красотка рассказывает, как оставаться в форме и демонстрирует трюки.

    Напомним, колумбийская модель, блогер и фитнес-тренер Росана Кордоба обожает фотографироваться в бикини ручной работы, видимо поэтому ее называют королевой бикини. У девушки свой аккаунт в Instagram и более 621 тысячи подписчиков.

    Смотрите также: Сексуальная модель взорвала сеть аппетитными формами

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