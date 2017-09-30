Фермерша из США поражает сеть роскошной фигурой и трюками

Пятидесятилетняя поклонница фитнеса и здорового образа жизни из США раскрыла секрет юного тела и стального пресса.

Дженнифер Кинг живет в Северной Каролине. Она выполняет невероятные трюки — переворачивает огромные шины и упражняется с кувалдой. В сети знойная американка известна под ником Farm Girl Jen (Джен, девушка с фермы). На своем канале в YouTube красотка рассказывает, как оставаться в форме и демонстрирует трюки.

Напомним, колумбийская модель, блогер и фитнес-тренер Росана Кордоба обожает фотографироваться в бикини ручной работы, видимо поэтому ее называют королевой бикини. У девушки свой аккаунт в Instagram и более 621 тысячи подписчиков.

Смотрите также: Сексуальная модель взорвала сеть аппетитными формами