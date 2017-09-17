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    Вернуть силой, паспорта - забрать. Националисты ВО "Свобода" о Донбассе и Крыме

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (115)

    (обновлено: )1611724
    Националисты ВО "Свободы" провели съезд, на котором представили весьма радикальный "план деоккупации Донбасса и Крыма". Среди предложений - силой вернуть Крым и Донбасс, а у крымчан и жителей востока забрать паспорта, пока те не докажут лояльность к Украине.
    Националисты ВО Свободы провели съезд
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    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    В субботу, 16 сентября, в Киеве украинские националисты из партии ВО "Свобода" провели съезд, на котором представили так называемую обновленную "Программу защиты украинцев". Ее изюминкой стал весьма радикальный "план деоккупации Донбасса и Крыма".

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    Традиционно Олег Тягнибок был переизбран главой партии. Он подчеркнул, что главной целью "Свободы" остается деоккупация Донбасса. "Свобода" как и двадцать шесть лет назад, так и сейчас четко заявляет: Москва — не "стратегический партнер", Москва — стратегический враг. Именно потому, что тогда не прислушались к Свободе сегодня в Украине и есть война. Именно поэтому, что Свободу не слушают сейчас — она продолжается", — заявил Тягнибок в свойственной ему манере. 

    При этом в самой партии выразили более умеренную позицию, отметив, что "Программа защиты украинцев" содержит четкий план первоочередных шагов для построения мощного Украинского государства на принципах социальной и национальной справедливости. "Стратегия "Свободы" – уничтожить олигархию", — заявила пресс-секретарь Тягнибока Христя Равлюк.

    facebook.com/svoboda.ua
    Националисты ВО "Свободы" провели съезд

    Нет Минским соглашениям

    В партии заявили, что Минские соглашения — это не мир и даже не тактический ход, чтобы выиграть время: "Это — война на десятилетия, особый статус Донбасса, который неподъемным камнем хотят повесить на шею Украины и украинцев".

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    По мнению Тягнибока, единственный путь для Украины — требовать замены "Нормандского формата" переговоров на "Будапештский" с США и Великобританией. 

    "Тем более, сама Америка открытым текстом, устами своих ключевых спикеров заявляет о своей готовности к такому изменению. А президент Порошенко после фотосессии с Трампом выходит на пресс-конференцию и упорно заявляет, что альтернативы "Минску" нет…", — подчеркнул Тягнибок.

    О Донбассе и Крыме

    Отдельный раздел в "Программе защиты украинцев" посвящен Донбассу и Крыму. 

    ВО "Свобода" выступает за полную экономическую, энергетическую, транспортную блокаду Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "с одновременным обеспечением прав и условий для жизни вынужденным переселенцам", недопущения предоставления Донбассу "особого статуса" или проведения любых выборов в полной деоккупации.

    Как сказано в Программе, "после освобождения захваченных регионов государство должно провести полную перепаспортизацию населения, которая предусматривает проверку каждого лица на лояльность к Украине, а также наличие у него гражданства других государств и сотрудничество с оккупантами". 

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    Все, кто предал Украину, участвовал в боевых действиях против украинских подразделений, должны быть лишены гражданства и понести уголовную ответственность, считают "свободовцы".  

    "Привлечь к уголовной ответственности и лишить гражданства всех, кто предал украинское государство, работал на оккупационную администрацию, участвовал в боевых действиях против украинских подразделений и совершал другие преступления", – говориться в программе партии.

    Также националисты предлагают: "начать немедленные заочные судебные процессы в отношении всех выявленных коллаборационистов и предателей с одновременным объявлением этих лиц в международный розыск; провести полную инвентаризацию и перерегистрацию прав собственности на все виды имущества на оккупированных территориях; признать все сделки, заключенные в период временной оккупации, не имеющими юридической силы; конфисковать в пользу государства все незаконно приобретенное предателями имущество".

    При этом в партии считают, что нужно принять и после деоккупации начать воплощать государственную программу поэтапной реинтеграции территорий. Предусмотреть экономическую, транспортную, культурную, информационную и образовательную реинтеграцию, а также провести административно-территориальную реформу.

    Только после выполнения всех перечисленных выше процедур на территориях Донбасса и Крыма возможно проведение любых выборов, считают националисты.

    По материалам из открытых источников интернет 

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