Вернуть силой, паспорта - забрать. Националисты ВО "Свобода" о Донбассе и Крыме

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В субботу, 16 сентября, в Киеве украинские националисты из партии ВО "Свобода" провели съезд, на котором представили так называемую обновленную "Программу защиты украинцев". Ее изюминкой стал весьма радикальный "план деоккупации Донбасса и Крыма".

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Традиционно Олег Тягнибок был переизбран главой партии. Он подчеркнул, что главной целью "Свободы" остается деоккупация Донбасса. "Свобода" как и двадцать шесть лет назад, так и сейчас четко заявляет: Москва — не "стратегический партнер", Москва — стратегический враг. Именно потому, что тогда не прислушались к Свободе сегодня в Украине и есть война. Именно поэтому, что Свободу не слушают сейчас — она продолжается", — заявил Тягнибок в свойственной ему манере.

При этом в самой партии выразили более умеренную позицию, отметив, что "Программа защиты украинцев" содержит четкий план первоочередных шагов для построения мощного Украинского государства на принципах социальной и национальной справедливости. "Стратегия "Свободы" – уничтожить олигархию", — заявила пресс-секретарь Тягнибока Христя Равлюк.

facebook.com/svoboda.ua Националисты ВО "Свободы" провели съезд

Нет Минским соглашениям

В партии заявили, что Минские соглашения — это не мир и даже не тактический ход, чтобы выиграть время: "Это — война на десятилетия, особый статус Донбасса, который неподъемным камнем хотят повесить на шею Украины и украинцев".

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По мнению Тягнибока, единственный путь для Украины — требовать замены "Нормандского формата" переговоров на "Будапештский" с США и Великобританией.

"Тем более, сама Америка открытым текстом, устами своих ключевых спикеров заявляет о своей готовности к такому изменению. А президент Порошенко после фотосессии с Трампом выходит на пресс-конференцию и упорно заявляет, что альтернативы "Минску" нет…", — подчеркнул Тягнибок.

О Донбассе и Крыме

Отдельный раздел в "Программе защиты украинцев" посвящен Донбассу и Крыму.

ВО "Свобода" выступает за полную экономическую, энергетическую, транспортную блокаду Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "с одновременным обеспечением прав и условий для жизни вынужденным переселенцам", недопущения предоставления Донбассу "особого статуса" или проведения любых выборов в полной деоккупации.

Как сказано в Программе, "после освобождения захваченных регионов государство должно провести полную перепаспортизацию населения, которая предусматривает проверку каждого лица на лояльность к Украине, а также наличие у него гражданства других государств и сотрудничество с оккупантами".

Все, кто предал Украину, участвовал в боевых действиях против украинских подразделений, должны быть лишены гражданства и понести уголовную ответственность, считают "свободовцы".

"Привлечь к уголовной ответственности и лишить гражданства всех, кто предал украинское государство, работал на оккупационную администрацию, участвовал в боевых действиях против украинских подразделений и совершал другие преступления", – говориться в программе партии.

Также националисты предлагают: "начать немедленные заочные судебные процессы в отношении всех выявленных коллаборационистов и предателей с одновременным объявлением этих лиц в международный розыск; провести полную инвентаризацию и перерегистрацию прав собственности на все виды имущества на оккупированных территориях; признать все сделки, заключенные в период временной оккупации, не имеющими юридической силы; конфисковать в пользу государства все незаконно приобретенное предателями имущество".

При этом в партии считают, что нужно принять и после деоккупации начать воплощать государственную программу поэтапной реинтеграции территорий. Предусмотреть экономическую, транспортную, культурную, информационную и образовательную реинтеграцию, а также провести административно-территориальную реформу.

Только после выполнения всех перечисленных выше процедур на территориях Донбасса и Крыма возможно проведение любых выборов, считают националисты.

По материалам из открытых источников интернет