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    Силовики заявили о падении в Донбассе российского беспилотника

    (обновлено: )15802
    Беспилотный летательный аппарат "Орлан" российского производства из-за технического сбоя системы упал в зоне спецоперации в Донбассе, сообщил в воскресенье пресс-центр АТО в Facebook.
    112 Украина

    По информации силовиков, беспилотник упал вблизи населенного пункта Новоградовка в Донецкой области.

    "Вчера в первой половине дня "Орлан" упал сам из-за технического сбоя системы. Соответствует модели, которую изготавливают в России", — говорится в сообщении. В нем также отмечается, что корпус и двигатель беспилотника "российского производства, электронная "начинка" родом из Тайваня".

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

     

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